Поставщиков продовольствия могут временно освободить от штрафов за нарушение сроков доставки

За несвоевременное прибытие машины с заказом и ее разгрузку не по графику предусмотрена неустойка в пользу сети Е. Разумный / Ведомости

Торговые сети могут ввести мораторий на штрафы для поставщиков продуктов питания из-за срывов сроков доставок, связанных с нехваткой топлива. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких отраслевых объединениях, которые предварительно обсудили такие меры с руководством Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). По договору, за несвоевременное прибытие машины с заказом и ее разгрузку не по графику предусмотрена неустойка в пользу сети.



«Некоторые производители продуктов питания сегодня предусмотрительно предупреждают торговые сети о том, что ситуация с нехваткой топлива является для них обстоятельствами непреодолимой силы, на которую они не в состоянии повлиять, — рассказал изданию исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. — Поэтому их машины могут доставлять товары в распределительные центры торговых сетей с опозданиями по не зависящим от них причинам». Союз попросил АКОРТ отнестись к этой ситуации с пониманием и ввести временный мораторий на штрафные санкции. При этом Востриков подчеркнул, что ни у перевозчиков, ни у поставщиков, ни у ритейлеров нет сигналов о том, что машины не приходят, речь именно о возможных опозданиях.



Аналогичное обращение в АКОРТ направила ассоциация «Народный фермер»: сельхозпроизводители сообщают, что не могут своевременно доставить продукцию. Зампред ассоциации Бабкен Испирян отметил, что АКОРТ поддержала фермеров. Сейчас объединение ждет от нее официальный ответ. Вместе с тем, Картофельный союз не получал сигналов о задержках поставок картофеля в торговые сети, хотя там знают, что другие отраслевые объединения сообщают о таких проблемах. Союз, по информации «Известий», также поддерживает инициативу о введении моратория на штрафы за опоздания.



По словам председателя АКОРТ Станислава Богданова, временная отмена штрафов за задержку поставок из-за очередей на АЗС сейчас прорабатывается. В частности, стороны рассматривают порядок подтверждения задержки по этой причине. «Мы понимаем ситуацию и готовы поддержать поставщиков, но вместе с тем важно соблюсти баланс и не допустить использования сложившейся обстановки как повод нарушать стабильность поставок», — подчеркнул он. АКОРТ со своей стороны ведет работу с отраслевыми объединениями производителей продовольствия и фермерами, Минпромторгом и Минсельхозом, совместно вырабатывая механизмы оптимизации логистических затрат для участников рынка, добавил Богданов.



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