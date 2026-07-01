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Выручка крупнейших компаний пищевой отрасли превысила 3 трлн рублей

Первое место в рейтинге INFOLine сохранила «PepsiCo Россия»

| Агроинвестор |

С каждым годом в рейтинге становится все больше вертикально интегрированных агрохолдингов
С каждым годом в рейтинге становится все больше вертикально интегрированных агрохолдингов

Общая выручка десяти крупнейших компаний пищевой отрасли по итогам прошлого года выросла на 8,7% и превысила 3 трлн руб., показало исследование INFOLine (есть у «Агроинвестора»). В рейтинге крупнейших компаний пищевой отрасли «INFOLine Food&Drink Rating Russia 2026» первое место сохранила компания « Россия», выручка которой, по оценке аналитиков INFOLine, увеличилась на 11,1%, до 398,8 млрд руб. В марте 2022 года заявил об отказе от инвестиционной и рекламной деятельности в России. Тем не менее, в первом полугодии 2025-го марка Evervess вошла в пятерку самых продаваемых в стране напитков со вкусом колы, обогнав по доле продаж в натуральном выражении завозимый из-за рубежа оригинальный бренд Coca-Cola, говорится в исследовании.

С каждым годом в рейтинге INFOLine становится все больше вертикально интегрированных агрохолдингов, причем они занимают все более высокие позиции. Рост числа агрохолдингов в рейтинге производителей продуктов питания указывает на смещение фокуса сельхозпроизводителей в сторону производства продукции с высокой добавленной стоимостью, отметили аналитики. В этот раз в топ-10 вошло пять таких игроков. Выше всех — ставшая второй группа «» с выручкой 396,5 млрд руб. (плюс 16,6%), потеснившая в списке «» (третье место с 344 млрд руб.). Выручка «» увеличилась за счет полной интеграции активов ГК «» и развития экспортного направления в масложировом бизнесе. По итогам года компания показала самую значительную динамику прироста выручки среди лидеров пищевой отрасли, сравнили аналитики. Выручка «» осталась на уровне 2024 года.

Ставший четвертым «» увеличил выручку на 13,6%, до 342,2 млрд руб. и обогнал KDV Group. Ее выручка выросла на 1% и составила 308,1 млрд руб. На одну строчку поднялась группа «», выручка которой прибавила 11,4%, до 288,7 млрд руб. Следом идет с 287,5 млрд руб. (плюс 7,3%), в прошлом списке занимавшая шестую строчку.

Восьмую позицию сохранила «Нестле Россия». По оценке INFOLine, выручка компании выросла на 2,2% и составила 257,6 млрд руб. Выручка компании «Марс», оставшейся на девятой строчке, увеличилась на 11%, до 235,1 млрд руб., оценили аналитики. Первую десятку, также с оценочным показателем выручки, заняла «АгроПромкомплектация» (плюс 15%, до 204,4 млрд руб.).

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