Россельхозбанк предоставит «ЭкоНиве» кредит на 2,9 млрд рублей

Средства пойдут на строительство животноводческого комплекса в Самарской области

| Агроинвестор |

Сумма инвестиций в проект превышает 6 млрд рублей
() предоставит группе «» кредит 2,9 млрд руб. по программе льготного кредитования на строительство животноводческого комплекса в Самарской области, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение банка. «Самарская область обладает хорошим потенциалом для развития агропромышленного комплекса, и задача банка — поддерживать такие точки роста. Новый животноводческий комплекс — это серьезный вклад в развитие молочной отрасли региона, создание современной инфраструктуры и укрепление продовольственной устойчивости», — приводятся в сообщении слова директора самарского филиала Раиля Багдалова.

Проект рассчитан на 3,55 тыс. коров и 5,1 тыс. голов молодняка, производственная мощность предприятия составит около 40 тыс. т  молока в год. Проект включен в перечень инвестиционных проектов Самарской области, утвержденный распоряжением правительства региона. Ранее «Коммерсантъ» писал, что инвестиции оцениваются более чем в 6 млрд руб. в 2022—2026 годах. 

Управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев говорил изданию, что для «» Самарская область — это крупный экономически благополучный и удаленный от западной границы регион, обеспечивающий низкие риски, связанные с утратой имущества, и, соответственно, относительно более низкую стоимость страхования и заемного капитала. Кроме того, обращал внимание он, рядом находятся другие емкие рынки Приволжья, а также Казахстан: для молочного или перерабатывающего проекта это важный плюс за счет спроса, экспортного потенциала, доступной речной логистики, а также наличия крупных железнодорожных артерий. 

Локация решает и другую важную задачу — обеспечение кормовой базой. «Земли сельскохозяйственного назначения в регионе существенно дешевле, чем в том же Черноземье, хотя и менее плодородны, что для скотоводческого бизнеса оптимально. При этом регион обладает достаточно развитым аграрным сектором и сильным растениеводством, а значит, можно обеспечивать предприятие собственными кормами или сырьем», — считает эксперт (цитата по «Коммерсанту»). Кроме того, самарский проект — не единственный у «» и, по сути, группа просто масштабирует уже отлаженную модель, что позволяет компании во-первых, снижать риски, а во-вторых, обеспечивает доступ к технологической базе и подготовленным кадрам. 

Ранее «Коммерсантъ» писал, что «» в 2026 году планирует расширить десять животноводческих комплексов в Воронежской, Калужской, Оренбургской и Рязанской областях, а также в Башкортостане. Тогда гендиректор «» Артем Белов называл проект компании своевременным и прагматичным решением в текущих макроэкономических условиях. «По сути, это использование существующей инфраструктуры: на каждой ферме планируется достроить коровник на 600-800 голов, включая задействование действующих доильных залов. Инвестиции здесь ниже, чем при строительстве новых комплексов с нуля», — говорил он «Коммерсанту».  По его словам, выбор такой стратегии логичен в условиях высокой ключевой ставки, когда бизнес смещает фокус на проекты с меньшими инвестициями и более быстрой отдачей. 

Ранее «» писал, что по итогам прошлого года выручка «» от продаж увеличилась на 14% и превысила 103 млрд руб. Ключевым фактором роста в 2025-м оставалось производство сырого молока. За отчетный период группа увеличила его на 7% в физическом весе, до 1,45 млн т, и на 11% — в стандартном весе (жир — 3,7%, белок — 3,2%), до 1,6 млн т. Надой на одну фуражную корову за отчетный период составил 33,1 кг в физическом весе (31,7 кг в 2024-м) и 36,5 кг в стандартном весе (33,8 кг). «Результаты 2025 года подтверждают верность выбранной нами стратегии. Мы преодолели планку 100 млрд руб. по выручке — это важное достижение всей команды “”, — отмечал президент группы компаний Штефан Дюрр. — Несмотря на турбулентность на молочном рынке, мы с командой продолжим эффективно и плодотворно работать, чтобы достичь новых высот».

