«Логика молока» увеличила экспорт на 11%

По состоянию на 24 мая Россия поставила на зарубежные рынки более 72 тысяч тонн молочной продукции «Логика молока»

Компания «Логика молока» с января по май увеличила экспорт на 4% в натуральном выражении, до 6,7 тыс. т, в стоимостном выражении поставки увеличились на 11%, до 1,54 млрд руб., говорится в ее сообщении. По предварительным оценкам федерального центра «Агроэкспорт», по состоянию на 24 мая Россия поставила на зарубежные рынки (без учета отгрузок в страны ЕАЭС в апреле — мае) более 72 тыс. т молочной продукции — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 22%, до $169 млн. Крупнейшими покупателями по выручке стали Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан и Грузия.



По словам председателя совета директоров компании Руслана Алисултанова, «Логика молока» непрерывно работает над развитием российского молочного экспорта. «Мы считаем, что наша продукция способна конкурировать на внешних рынках по качеству, вкусу, технологичности, силе брендов», — отметил он. В ходе Петербургского международного экономического форума компания подписала соглашение с центром «Агроэкспорт» о дальнейшем укреплении сотрудничества в развитии и поддержке поставок за рубеж молочной продукции.



Ключевым направлением сотрудничества станет расширение географии экспорта молочной продукции, в том числе в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, расширение ассортимента, а также продвижение и популяризация российской молочной продукции за рубежом. «Мы давно и активно работаем с ФГБУ "Агроэкспорт", и убеждены, что соглашение позволит придать этой работе больше системности, эффективнее решать вопросы экспортеров, снимать барьеры для экспорта и в целом способствовать укреплению позиций российской молочки на глобальных рынках», - добавил Алисултанов.



Хотя российский экспорт молочной продукции уверенно растет, можно сказать, что он лишь в начале пути по освоению мировых рынков, обратил внимание руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин. По его словам, отечественные молочные компании находятся в процессе исследования стран дальнего зарубежья, поиска ниш, логистических путей и надежных партнеров, а также наработки практического опыта поставок, и «Агроэкспорт» готов оказывать помощь на каждом из этих этапов.



Ранее в интервью ТАСС гендиректор «Логики молока» Якуб Закриев говорил, что в этом году компания рассчитывает выйти на объем производства 1 млн т готовой продукции и в дальнейшем наращивать объемы, сохранив лидирующие позиции в отрасли и увеличивая экспорт. В прошлом году поставки за рубеж составили 17 тыс. т, экспортная выручка выросла на 14,2%, до 3,5 млрд руб. По словам Закриева, перед компанией стоит задача по росту узнаваемости и популярности российских продуктов за рубежом. «В 2025 году мы расширили географию экспорта — к перечню стран добавились ОАЭ. Подчеркну, что благодаря эффективной логистической схеме мы можем поставлять туда и скоропортящуюся продукцию — сметану и творог, чем могут похвастаться немногие российские компании», — отметил он. Основной объем поставок приходится на государства ближнего зарубежья — страны СНГ и Закавказья. Сейчас «Логика молока» изучает возможность выхода на рынки некоторых стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.



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