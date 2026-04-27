Инвестпрограмма «Логики молока» подорожала до 120 млрд рублей

Общий объем капитальных затрат в этом году составит более 9,2 млрд рублей

Модернизация и реконструкция так или иначе затронут все 13 производственных площадок компании
Модернизация и реконструкция так или иначе затронут все 13 производственных площадок компании

Инвестиции компании «Логика молока» (бывшая Health & Nutrition, ранее — «Данон Россия») в развитие бизнеса до 2030 года могут превысить 120 млрд руб. Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор компании Якуб Закриев. Он напомнил, что в прошлом году была принята инвестиционная программа в размере 100 млрд руб., но сейчас с учетом ряда макроэкономических факторов она стала дороже. «Эта программа охватывает все направления нашей деятельности — от модернизации уже действующих предприятий и расширения производственных мощностей до поддержки социальных инициатив в регионах нашего присутствия», — уточнил Закриев. Общий объем капитальных затрат в этом году составит более 9,2 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2025-м.

Модернизация и реконструкция так или иначе затронут все 13 производственных площадок компании, отметил топ-менеджер. Так, сейчас на флагманском заводе компании в подмосковном Чехове продолжается проект по расширению мощностей производства греческого йогурта. В конце марта компания сообщала, что с 2024 года возможности выпуска увеличились более, чем в пять раз: сегодня предприятие способно производить 1,55 тыс. т греческого йогурта в месяц. «Расшивку» мощностей планируется завершить до конца августа. Совокупные капитальные затраты в проект составят около 350 млн руб. Увеличение мощностей по производству греческого йогурта необходимо для удовлетворения интенсивно растущего спроса на продукцию с повышенным содержанием белка, поясняла компания. В частности, продажи греческого йогурта «Простоквашино» по итогам 2025 года возросли в натуральном выражении на 12%.

Также «Логика молока» строит биоцентр, который позволит компании на собственной производственной базе вести работу над заквасочными культурами. Кроме того, в этом году планируется направить около 3 млрд руб. на развитие заводов в Шадринске (Курганская область) и Ялуторовске (Тюменская область). Завершаются работы над цехом сушки молока на заводе «Эдельвейс» в Казани, инвестиции в этот проект составляют почти 1 млрд руб. Кроме того, расширяются мощности по традиционным и современным молочным продуктам в Липецке, Саранске, Лабинске и Санкт-Петербурге — в этих регионах общие инвестиции в 2026 году составят около 2 млрд руб., рассказал Закриев. Сформирован план по инвестициям — около 400 млн руб. — в завод по производству мороженого «Полярис», который «Логика молока» купила в начале года. На предприятии уже установлена новая линия по производству эскимо, создается участок молокоприемки, который позволит повысить эффективность данного этапа и более гибко подходить к вопросу создания новых продуктов.

По словам Закриева, уже в этом году компания рассчитывает выйти на объем производства 1 млн т готовой продукции и в дальнейшем наращивать объемы, сохранив лидирующие позиции в отрасли. Также компания увеличивает экспорт. В прошлом году поставки за рубеж составили 17 тыс. т, экспортная выручка выросла на 14,2%, до 3,5 млрд руб. «2026 год мы также начали с положительной динамикой — в первом квартале экспорт в натуральном выражении вырос на 2%, до 4 тыс. т, а в денежном — на 7%», — привел данные Закриев. По его словам, перед компанией стоит задача по росту узнаваемости и популярности российских продуктов за рубежом. «В 2025 году мы расширили географию экспорта — к перечню стран добавились ОАЭ. Подчеркну, что благодаря эффективной логистической схеме мы можем поставлять туда и скоропортящуюся продукцию — сметану и творог, чем могут похвастаться немногие российские компании», — отметил он, добавив, что из-за ситуации на Ближнем Востоке планы по поставкам в ОАЭ пришлось несколько скорректировать. Основной объем поставок приходится на государства ближнего зарубежья — страны СНГ и Закавказья. Сейчас «Логика молока» изучает возможность выхода на рынки некоторых стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

