Дмитрий Патрушев: Минсельхоз должен совершенствовать меры господдержки

В ближайшие несколько лет АПК должен значительно нарастить объем производства и экспорта

Инструментарий господдержки должен донастраиваться с такой точностью, чтобы каждый рубль бюджетных средств давал максимальную отдачу в виде продукции и конкретного результата. Об этом на итоговой коллегии Минсельхоза сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. Поэтому агроведомству в диалоге с регионами и бизнесом нужно оперативно и гибко реагировать на изменение ситуации и постоянно совершенствовать меры господдержки, подчеркнул он. В прошлом году объем господдержки АПК составил 650 млрд руб., напомнил Патрушев, добавив, что запланированные на этот год средства уже доведены до Минсельхоза.



По словам вице-премьера, посевная идет полным ходом, засеяно 3/4 от всей запланированной площади. «Прошу следить, чтобы наши сельхозпроизводители в течение всего сезона были обеспечены семенами, техникой, удобрениями и топливом», — поручил Патрушев. По всем этим направлениям правительство сохраняет необходимый набор инструментов, который позволяет регулировать и поддерживать ситуацию, добавил он.



Динамика в животноводстве соответствует прошлогоднему уровню после определенного снижения показателей в начале года. Штатно функционируют и другие направления, в целом ситуация с производством в АПК стабильная, оценил вице-премьер. «Тем не менее, в ближайшие несколько лет АПК должен значительно нарастить объем производства, поэтому по всем направлениям требуется выработать стратегические подходы, которые будут учитывать технологические, научные и кадровые возможности, а также те экономические реалии, в которых мы сегодня находимся», — отметил он. Необходимо шаг за шагом повышать эффективность производства и снижать его себестоимость: только так можно говорить о росте объемов производства конкурентоспособной продукции, сказал Патрушев.



Вице-премьер также напомнил, что стоит задача увеличения не только производства, но и экспорта продукции АПК. «Пока динамика выше, чем наблюдалась годом ранее. Растут и экспортная выручка, и показатели в физическом весе», — сравнил он, напомнив, что правительство поддерживает производство, ориентированное на экспорт, и поручив Минсельхозу контролировать ситуацию и своевременно принимать необходимые меры для сохранения позитивных результатов.



