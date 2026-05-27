Масложировой союз: рынок переработки масличных переходит к борьбе за эффективность

На первый план выйдет качество управления и эффективность активов

Рынок переработки масличных переходит от стадии наращивания мощностей к борьбе за эффективность, поскольку запас экономической прочности МЭЗов, накопленный за прошлые годы, израсходован. В результате сейчас они ведут борьбу за доли процента маржинальности. Об этом руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал в интервью «Абирегу». «На первый план выйдет качество управления и эффективность активов. Где‑то будут меняться команды — там, где заводы управляются неэффективно. Где‑то будут уходить с рынка сами активы: заводы, которые изначально построены с ошибками в технологии, логистике или сырьевой базе. Они просто не выдержат конкуренции», — сказал Мальцев. По его мнению, новых крупных инвестпроектов по переработке ждать не стоит — достаточно имеющихся и реализующихся, а далее слабые мощности будут замещаться сильными, рынок будет становиться качественнее, но не крупнее по объему.



Главная проблема отрасли сейчас в том, что сложились условия, при которых интересы участников цепочки разошлись, объяснил в интервью Мальцев. Так, у сельхозпроизводителей выросли издержки, и они считают, что справедливая цена на «семечку» значительно выше рыночной. «С их точки зрения, текущая закупочная цена — несправедливо низкая», — отметил он. Однако, с другой стороны, переработчик ограничен экспортной конъюнктурой: курс доллара фактически формирует рублевую выручку, плюс есть вывозная пошлина. «В результате та цена, которую переработка может предложить, чтобы хотя бы не уходить в минус, производителей не устраивает», — сказал Мальцев. По его словам, уже второй сезон подряд закупочные цены фактически оторвались от экспортного паритета и «живут своей жизнью». Например, продолжил он, в апреле курс доллара в последние пять дней перед расчетом пошлины вырос до 83 руб. за доллар, именно этот уровень был взят для ее расчета (16222 руб./т), но потом курс откатился к 75 руб. за доллар. В итоге все апрельские отгрузки отрасли ушли в минус, что напрямую ударило по объемам экспорта.



Михаил Мальцев, руководитель Масложирового союза ﻿В сегодняшних условиях стабильный оптимум — это маржа на уровне 5-10%. Рентабельность в 15% была бы идеалом, но это мечта, а не текущая реальность. Главное — не работать в минус и иметь хотя бы минимальный запас прочности, который позволит переживать плохие сезоны и обеспечивать своевременную модернизацию.

При этом индексация цены отсечения при расчете экспортной пошлины несколько помогла рынку, отметил Мальцев. «На сегодняшний день, если смотреть на сегодняшний курс рубля, можно сказать, что индексация сдемпфировала текущий провал курса, что оказало серьезную поддержку отрасли, позволив избежать еще больших убытков. Из “глубокого минуса” вышли, но это пока состояние “хотя бы не в минус”», — добавил он.



В то же время, по мнению Мальцева, работать с нормальной маржой отрасль начнет, только если курс ослабнет, а мировой рынок масел поддержит цену. В то же время, по его словам, экспортный спрос на подсолнечное масло остается стабильным, хотя и есть фактор давления: рекордные урожаи, прежде всего сои. Но есть и стимулы: программа биотопливных мандатов, которая на фоне высоких цен на нефть, скорее всего, будет только увеличиваться и поддерживать спрос на растительные масла. В то же время внутренний рынок, по словам Мальцева, статичный на протяжении многих лет.



В феврале гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил, что в России постепенно завершается крупнейший этап инвестиций в мощности по переработке масличных. «Мы думаем, что в течение ближайших трех лет еще 2-3 млн т будет добавлено <...> с вероятностью запуска примерно в 80%», — говорил он в ходе конференции «Где маржа 2026». При этом эксперт обращал внимание на то, что все новые мощности будут представлены мультикрашевыми предприятиями, которые способны перерабатывать почти все виды масличных культур, что повышает гибкость переработчика в выборе сырья. «Это сложно, но это возможно — перейти (такому МЭЗу) в течение сезона на другую культуру», — отмечал Рылько.



