Условием получения льготных кредитов могут стать экологические требования

Инициатива предусматривает предоставление не менее 20% субсидий для проектов с нулевыми выбросами CO2 и органического производства

Новые условия предоставления льготных кредитов предприятиям АПК могут дополнить экологическими требованиями. Их перечень был предложен во время общественных обсуждений законопроекта об обновленном порядке льготного кредитования в АПК на портале проектов нормативных правовых актов.



В предложениях в частности рекомендуется предоставлять кредиты свыше 50 млн руб. только после положительного заключения об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), заемщик обязан представить протокол в банк до подписания договора. Также инициатива предусматривает предоставление не менее 20% субсидий для проектов с нулевыми выбросами CO2 и органического производства, льготы для ESG-сертифицированных заемщиков. Предлагается запрет выдачи кредитов на интенсивное животноводство без выгула животных более 50% времени на пастбище. В предложении также есть ограничения по использованию удобрений, запрет вырубки более 5 га леса в год для компаний, занимающихся добычей дикоросов. В сводке предложений говорится, что они частично учтены (остальные поступившие предложения не были учтены). Законопроект направлен на рассмотрение в правительство.



Инициатор предложений, гражданская активистка Екатерина Жижилева, рассказала «Агроинвестору», что рассчитывает на введение ОВОС для всех получателей льготных кредитов свыше 50 млн руб. независимо от того, требует ли экологической оценки нынешнее законодательство. «Программа полезна для модернизации АПК, но игнорирует экологию», — пояснила Жижилева. По ее мнению, без экологических критериев субсидии могут способствовать загрязнению рек или потере среды обитания диких животных.



В случае, если экологические требования одобрят, агрохолдинги смогут их выполнить, у них есть возможность для подготовки необходимых документов и взаимодействие с узкими специалистами, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. По его мнению, введение обязательной ОВОС для крупных кредитных заявок — важный шаг к повышению экологической ответственности бизнеса. Однако для средних хозяйств потенциальные нововведения могут создать сложности. В том числе, им потребуются штатные экологи, а сроки получения льготных кредитов могут затянуться на два-три месяца. Аграриям понадобится переходный период, также можно разработать типовые шаблоны ОВОС для агропроектов, считает топ-менеджер. «Это поможет снизить административную нагрузку, сделать процесс более предсказуемым и позволит сохранить доступность льготного кредитования для всех категорий сельхозпроизводителей», — считает Недужко.



В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) инициативу восприняли настороженно. В том числе, из-за низкого, как считают в АККОР, порога кредита в 50 млн руб. «Государство снижает объемы льготного кредитования сельского хозяйства. И дополнительные экологические требования могут быть нужны в качестве инструмента для уменьшения числа получателей льготных кредитов», — сказала «Агроинвестору» вице-президент АККОР Ольга Башмачникова.



