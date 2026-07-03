«Дамате» запустила вторую очередь СГЦ по овцеводству

Селекционный центр предназначен для содержания и разведения лучших пород овец «Дамате»

«Дамате» запустила вторую очередь селекционно-генетического центра мелкого рогатого скота (МРС) в Ставропольском крае — племенную овцеводческую ферму на 1,8 тыс. голов единовременного содержания. Общий объем инвестиций в проект, включая новую площадку, составил 695 млн руб. Компания уже завозит племенных животных, здесь размещено 274 овец лучших мясных и мясошерстных пород отечественной и зарубежной селекции.



Предприятие является частью проекта селекционно-генетического центра, который поэтапно создается с 2023 года. Центр включает две фермы, рассчитанные на содержание 1,8 тыс. голов МРС каждая, станцию по искусственному осеменению, эмбриолабораторию и карантинную площадку на 300 овец. На сегодня все объекты запущены и функционируют, сообщила компания.



Ставропольский край — один из лидеров российского овцеводства, регион гордится своими традициями в этой отрасли, поэтому для него критически важны такие проекты, сказал губернатор края Владимир Владимиров. «Работа этого объекта — залог повышения качества поголовья овец. Не только в больших хозяйствах, но и на малых предприятиях, у фермеров. Это основа роста экономической эффективности отрасли, дохода и качества жизни ее работников и в целом жителей ставропольского села», — отметил он.



По словам гендиректора группы компаний «Дамате» Наума Бабаева, запуск селекционно-генетического центра имеет важное значение не только для агрохолдинга и Северного Кавказа, но и для всей овцеводческой отрасли страны. Планируется, что до конца года центр проведет более 4 тыс. искусственных осеменений и получит около 4 тыс. эмбрионов. «С выходом на плановые показатели СГЦ сможет производить ежегодно более 2 тыс. голов молодняка и 200 тыс. доз семени. В дальнейших планах — возможное увеличение суммы инвестиций в проект и строительство новых объектов», — рассказал он.



Селекционный центр предназначен для содержания и разведения лучших пород овец. Он позволит создать в стране стабильную племенную базу по интенсивному овцеводству и снизить зависимость от импорта генетики. Основной вектор работы — разведение овец внутри каждой из пород и распространение генетического материала среди фермерских хозяйств посредством искусственного осеменения. Полученные ягнята отличаются высокой энергией роста и идут на забой в раннем возрасте с весом туши 20-25 кг, удовлетворяя потребности как внутреннего, так и экспортного рынков.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил «Агроинвестору», что сейчас в России есть долгосрочный тренд развития подотрасли МРС за счет увеличения производства баранины в промышленных комплексах, создания цепочки от селекционно-генетических центров до племенных хозяйств и ферм на откорм. По его словам, эта система уже дает результаты, хотя они пока не ощутимы в масштабе страны, поскольку прирост компенсируется падением производства в сегменте откорма у фермеров.



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