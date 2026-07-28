Агрофирма «Вельская» открыла ферму за 2,7 млрд рублей в Архангельской области

Общее поголовье КРС агрофирмы на 1 июля составило свыше 4,6 тысячи голов Фото Александры Конычевой, пресс-центр Правительства Архангельской области

Агрофирма «Вельская» открыла в Архангельской области новый животноводческий комплекс на 2 тыс. голов крупного рогатого скота, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Общий объем инвестиций в проект составил 2,67 млрд руб. Выход на полную проектную мощность намечен на 2029 год. Строительство большого комплекса позволило переместить лучшее поголовье из четырех отделений в одно место, обеспечить эффективное обслуживание комплекса, сократить производственные издержки, а также снизить себестоимость продукции. Проект реализован при финансовой поддержке ВТБ.



«В Архангельской области нет аналогов этому животноводческому комплексу, а на всем Северо-Западе России таких объектов единицы, — рассказал директор «Вельской» Александр Чирков. — У нас получилось сделать то, что мы задумывали: все животные на своих местах, а инженерные системы работают без сбоев. Сегодня мы ежесуточно отправляем 65 т вкусного, качественного молока на переработку».



Общее поголовье КРС агрофирмы на 1 июля составило свыше 4,6 тыс. голов, в том числе 2 тыс. коров. Предприятие имеет статус племенного завода по разведению голштинской породы коров. В 2025 году валовое производство молока составило 20,67 тыс. т — на 108% больше, чем в 2024-м. Удой на одну фуражную корову — 11989 кг, что является самым высоким показателем в регионе. Кроме того, было произведено 712 т мяса.



Молочное животноводство — приоритетная отрасль сельского хозяйства в Архангельской области. Валовой надой молока в регионе во всех категориях хозяйств в прошлом году составил 149,6 тыс. т — на 2,6% выше уровня 2024-го.

Также Чирков сообщил, что на базе агрофирмы планируется построить молокоперерабатывающий завод мощностью до 300 т молока-сырья в сутки. Сейчас, по словам, руководителя, в области производится более 400 т молока в сутки, около 70% этого объема отправляется на переработку в другие регионы. Новый завод будет выпускать сыры, кефир, сметану, йогурты и др. Объем инвестиций составит 2,5 млрд руб. Уже выбран земельный участок, сейчас прорабатывается проект завода.



По итогам посещения агрофирмы «Вельская» глава региона Александр Цыбульский поручил Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области обеспечить своевременное доведение господдержки и сопровождение проекта строительства молочного завода с привлечением льготных инвестиционных кредитов. «Надо этот проект обязательно запустить, чтобы обеспечить полный цикл производства, — подчеркнул он. — Молочный завод позволит нам создать хороший региональный бренд молочной продукции, за качество которой мы будем отвечать. Номенклатура продукции должна содержать не только стандартные, привычные покупателю продукты, но и что-то необычное. Реализация этой продукции, в свою очередь, принесет дополнительные поступления в областной бюджет».



Агрофирма «Вельская» - единственное государственное сельскохозяйственное предприятие в Архангельской области. Основные направления деятельности агрофирмы — разведение крупного рогатого скота, производство молока и мяса, выращивание и продажа племенного скота, зерновых и кормовых культур. Также предприятие активно развивает коневодство.



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