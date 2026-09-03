Сельхозпроизводство продолжает снижаться

По оценке Минэкономразвития, сельхозпроизводство в 2026 году снизится относительно 2025-го на 1,4% Pixabay

Сельхозпроизводство по итогам января-июля снизилось на 1,6% относительно прошлого года, динамика за январь-июнь была на уровне минус 1,5%, следует из данных Росстата. По данным на 1 августа, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельхозорганизациях были обмолочены на площади 7,7 млн га (минус 16,3%), собрано 32,6 млн т зерна в первоначально оприходованном весе, что на 6,9% меньше, чем на соответствующую дату 2025-го, в том числе пшеницы — 27,8 млн т (на 2,8% меньше).



В сельхозорганизациях на конец июля поголовье КРС сократилось на 1,1%, в том числе коров — на 2,2%, свиней — на 1,3%, овец и коз — на 5%, птицы — на 2,5%. В январе-июле в хозяйствах всех категорий, по расчетам, было произведено 9,1 млн т скота и птицы на убой в живом весе (минус 0,8%), молока — 19,9 млн т (минус 1%), яиц — 28,4 млрд штук (плюс 1%).



Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович напоминает, что сельское хозяйство — это сезонная отрасль, и довольно часто она показывает поквартальное снижение. «Как правило, сельское хозяйство показывает рост в третьем квартале. Но это (снижение сельхозпроизводства в январе-июле) тревожный, однако предвидимый сигнал», — говорит он.



Впрочем, продолжает эксперт, для обеспечения потребностей внутреннего рынка нет необходимости выходить в рост. «Но экспорт, похоже, в этом году будет в минусе: вероятно, сократятся и налоговые поступления от него, и доходы сельхозпроизводителей», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору», добавив, что снижение доходов может негативно отразиться на объемах производства следующего года.



Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, сельхозпроизводство в России в 2026 году снизится относительно 2025-го на 1,4%. В предыдущем макропрогнозе, вышедшем в сентябре прошлого года, ведомство оценивало рост в 2026-м в 3,9%. В 2025 году сельхозпроизводство увеличилось на 4,9%. На 2027 год ведомство повысило прогноз роста сельхозпроизводства с 2% до 2,5%, на 2028-й — с 2,8% до 4,3%. Согласно консервативному варианту, в 2026 году сельхозпроизводство снизится на 2%, в 2027-м — вырастет на 1,9%, в 2028-м — на 3,9%.



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