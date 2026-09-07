«Увелка» намерена обеспечить себя сырьем до 20% за счет создания агродивизиона

Компания ввела в оборот 7 тысяч гектаров Pixabay

Южноуральский крупяной гигант «Рecyрс» (ТМ «Увелка») объявил о переходе на вертикально интегрированную модель бизнеса и формировании собственного агродивизиона. На базе наделов в Челябинской области производитель намерен снабжать собственные перерабатывающие мощности овсом и гречихой, рассказали «Агроинвестору» в компании.



Производитель круп ввел в оборот 7 тыс. га в Увельском районе Челябинской области, рассчитывая расширить земельный банк до 25 тыс. га. Как пояснили в компании, за счет собственного урожая предполагается обеспечивать порядка 20% потребности в овсе и 10% — в гречихе (абсолютных цифр там не уточнили). При этом производственные мощности «Увелки» по переработке зерна в крупу составляют 174,5 тыс. т в год. По информации областных властей, урожайность овса в регионе составляет в среднем 20,2 ц/га, гречихи — 12-14 ц/га. В плановый севооборот компания собирается ввести просо, подсолнечник, рапс, а также озимую и яровую пшеницу.



Стоимость земельных активов и технической модернизации в «Рecyрсе» не раскрывают, но говорят и «среднерыночных условиях». В компании уточнили, что земельный банк формируется за счет комбинации выкупа и аренды угодий. При этом ключевым этапом проекта называют оснащение собственного парка современной сельхозтехникой. В то же время, по данным источника «Агроинвестора» среди местных сельхозпроизводителей, под новые наделы переработчик скупал, в частности, активы финансово несостоятельных хозяйств региона.



Во время церемонии официального запуска работ руководитель и совладелец «Рecyрса» Виталий Зяблин сказал, что прежде переработчик не относил растениеводство к числу приоритетных задач. Однако, по его словам, текущие тенденции аграрного рынка подтвердили необходимость создания собственной аграрной базы. «Развитие растениеводства является частью перехода "Рecyрса" к вертикально интегрированной модели бизнеса. Для компании это возможность лучше контролировать всю производственную цепочку», — уточнили «Агроинвестору» на предприятии. Агродивизион призван расширить сырьевые возможности, однако основную часть потребностей компания будет закрывать за счет независимых аграриев, подчеркнули там.



«Рecyрс» специализируется на глубокой переработке зерна, производит широкий ассортимент бакалейной продукции в разных ценовых категориях. В сегменте круп в варочных пакетиках в России бренд «Увелка» занимает свыше 60%, по оценке рейтингового агентства АКРА. Производственный комплекс расположен в поселке Увельский Челябинской области. В 2024 году компания ввела в строй комплекс по переработке гречихи мощностью 60 тыс. т в год стоимостью 8,4 млрд руб. Также компания заявила о намерении создать экспортно-ориентированное производство с элеватором мощностью 160 тыс. т. Выручка от продаж в прошлом году составила 13,7 млрд руб., чистая прибыль — 124,1 млн рублей.

Как считает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут, формирование замкнутого производственного цикла в отечественном АПК экономически оправдано. Вместе с тем он прогнозирует изменение рыночного положения независимых сельхозпроизводителей. «У переработчика появляется собственный ресурс. Он может спокойно говорить с поставщиками, имея свои запасы сырья. В таких случаях давить на аграриев переработчик не станет, но он будет брать только то, что ему требуется, и по цене ниже, чем его собственный ресурс», — пояснил Корбут.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда полагает, что процесс укрупнения агрохолдингов в России будет неизбежно продолжаться. «Земельные банки будут становиться все больше, так как они перемещаются между крупными игроками. Нет ограничений на концентрацию земли, нет ограничений площади лотов при ее продаже. Будут проблемы у больших компаний — государство вынуждено будет их поддерживать, ведь они слишком большие, чтобы падать. Такой столбовой путь российского сельского хозяйства. В мире — не так. В такой организации производства есть минусы — на компанию ложатся все проблемы организации сельхозпроизводства», — пояснила Шагайда. По ее мнению, классическая работа переработчика с независимыми фермерами имеет свои сложности (вопросы однородности партий сырья и надежности поставок), однако эта модель обладает неограниченным потенциалом роста за счет привлечения новых поставщиков, расширения их производства.



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