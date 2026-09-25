Минэкономразвития допускает снижение сельхозпроизводства в следующем году

Урожай зерна в этом году может составить 141,8 млн тонн Pixabay

В этом году с учетом неблагоприятных погодных условий в ряде регионов объем сельхозпроизводства снизится на 1,2% относительно 2025-го, к 2029-му ожидается рост на 6,2% к уровню прошлого года. В том числе в следующем году сельхозпроизводство, согласно базовому сценарию, может прибавить 1,9%, в 2028 — 2,5%, в 2029 — 2,9%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленном Минэкономразвития. Консервативный сценарий допускает, что в 2027 году сельхозпроизводство сократится на 3,8%, а в следующие два года увеличится на 1,6% и 3,7%. При этом ведомство улучшило оценку динамики отрасли на этот год: ранее оно ожидало снижения на 1,4%.



Урожай зерновых и зернобобовых в этом году может составить 141,8 млн т, а в перспективе до 2029 года увеличится до 165 млн т — на 16,9% относительно 2025 года, говорится в прогнозе Минэкономразвития. При этом ведомство считает, что в этом году валовой сбор подсолнечника будет меньше прошлогоднего (17,5 млн т) и составит 17,2 млн т, хотя отраслевые аналитики прогнозируют рекордный сбор. К 2029 году производство подсолнечника достигнет 19,5 млн т (рост на 11,5% к 2025 году), считает Минэкономразвития.



В 2026 году сбор сахарной свеклы увеличится на 1,1% относительно 2025 года и составит 49,5 млн т. В 2029 году урожай агрокультуры может составить 54,2 млн т (рост на 10,7% к 2025 году), согласно прогнозу. Валовой сбор овощей в этом году может составить 14 млн т. В 2029-м производство овощей (открытого и закрытого грунта) и картофеля прогнозируется на уровне 14,4 млн т (плюс 2,4% к 2025 году) и 19 млн т (сокращение на 2,5% к 2025 году) соответственно.



На развитие животноводства в среднесрочной перспективе будут влиять технологическая модернизация, повышение эффективности производства, снижение производственных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки, считает Минэкономразвития. В 2029 году производство скота и птицы на убой составит 17,8 млн т в живом весе — на 5,6% больше, чем в 2025-м.



В этом году Минэкономразвития ожидает незначительного снижения производства сырого молока, в том числе за счет сокращения поголовья скота. «В среднесрочной перспективе высокий уровень инвестиционной активности в отрасли, внедрение нового оборудования и технологий, повышение продуктивности за счет оказания государственной поддержки будут способствовать росту производства сырого молока к 2029 году на 3,4% к уровню 2025 года и достижению объемов порядка 35,3 млн т», — отмечается в прогнозе.



ВВП страны в этом году, согласно новому прогнозу, может вырасти на 0,6% (прошлый прогноз предполагал плюс 0,4%). В базовом сценарии в 2027-м экономика может прибавить 1,4%, в 2028-м — 1,9%, в 2029-м — 2,4%. Консервативный вариант предполагает рост в следующем году на 0,7%, в следующие два года — на 1,3% и 1,8%.



«Потребительский спрос остается опорой роста экономики: в этом году ожидаем его существенного увеличения — на 4,1%», — отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства. Инфляцию на конец 2026 года ведомство оценивает в 6,8%, к концу 2027 года ожидается ее возвращение к 4%. «В целом прогноз остается умеренно консервативным, — оценил Решетников. — Внешняя ценовая конъюнктура может оказаться лучше наших ожиданий. Вместе с тем сохраняются риски. Они могут приводить к временным отклонениям от прогнозной траектории роста. Поэтому экономическую политику необходимо сосредоточить на повышении гибкости и устойчивости экономики и перезапуске инвестиционного цикла».



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