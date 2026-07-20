Минсельхоз считает работу с себестоимостью главной задачей для растениеводов

Для работы в направлении оптимизации себестоимости Минсельхоз разработал агротехнологический проект М. Стулов / Ведомости

Работа с себестоимостью — это главная задача для растениеводов. Такую позицию высказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе пленарного заседания «Всероссийского дня поля-2026». «Растениеводческая продукция — это основной продукт для дальнейших этапов переработки, а на конце у нас стоит потребитель, потребитель всегда голосует рублем или какой-то валютой, в зависимости от того, куда мы поставляем нашу продукцию, — сказала министр. — Поэтому здесь вопрос цены, всегда нас сдерживает потребитель, его возможности по приобретению конечного товара. Поэтому сейчас главной задачей любого производителя, особенно растениевода, который стоит в самом начале — это вопрос себестоимости, цены, потому что цена всегда будет “придавлена” покупательской способностью нашей страны или любой другой страны, куда мы поставляем нашу продукцию». Поэтому важно работать с себестоимостью, чтобы быть успешными и получать прибыль, отметила Лут.



В связи с необходимостью усиления деятельности в этом направлении в прошлом году был сформирован большой агротехнологический проект. По словам Лут, работа над ним велась исходя из научной составляющей, но все эти направления должны быть задействованы в производстве. Проект состоит из пяти основных блоков. Первый — земля, сохранение и повышение плодородия почвы, второй — селекция и семеноводство, третий — агрохимия, удобрения и СЗР, четвертый — техника и беспилотные системы, пятый — климат.



На каждом из пунктов министр остановилась подробнее, в первую очередь она обратила внимание на то, что генетический потенциал — это база сельхозпроизводства. По мнению министра, российская селекция должна прийти к тому, чтобы даже в условиях дефицита влаги аграрии могли получать хорошие урожаи. Она также уточнила, что сельхозпроизводители активнее используют семена отечественной селекции: хорошие результаты показали рапс и подсолнечник, использование отечественных семян сахарной свеклы по итогам прошлого года выросло в три раза. Лут также напомнила, что доля семян российской селекции основных сельскохозяйственных культур к 2030 году должна достигнуть 75%, при этом они должны быть эффективными, конкурентоспособными и лучше иностранных.



Еще один пункт агротехнологического проекта — земли. По словам Лут, в прошлом году было выявлено 27,8 млн га земель без признаков использования (всего площадь пашни — 132 млн га). Конечно, качество этих земель может уступать обрабатываемым землям, но с современными агротехнологиями можно работать и там. «С точки зрения качества земли: <...> можно охарактеризовать нашу землю как “очень неплохую” с точки зрения состава <...>, если сравнить ее с другими странами. У нас ситуация неплохая, мы нашу землю не запустили, это уже очень хорошо», — сказала Лут. Для доведения качественных характеристик почвы до требуемых будет разработана соответствующая программа повышения плодородия почв. Лут также выразила надежду, что этот документ будет одобрен уже в этом году.



Удобрения и средства защиты растений — это еще один пункт проекта. По словам Лут, цель — повышение эффективности использования удобрений, чтобы вносить их либо меньше, либо адресно, но при этом получать больший урожай. Болезней растений, продолжила она, также много, и они трансформируются. «Болезни — это потери, потери — это минус объем (урожая), минус деньги. Но здесь у нас одновременно с этим стоит вопрос биологизации <...>. Это, конечно, очень правильно, но мы занимаемся промышленным производством, и промышленное производство должно быть экономически считаемо. <...>. Есть органическая сфера — вопросов нет, там надо соблюдать все требования, но если мы говорим про большое промышленное производство, которое кормит 150 млн человек, плюс еще часть мира — это должно считаться. Поэтому биология плюс химия должна быть разумной, счетной», — отметила Лут.



Механизация — это основной инструмент для посевных и уборочных работ. «Не все у нас тут здорово и не все у нас пока получается, но, конечно, мы вместе с Минпромторгом к этому стремимся и уверены, что победа будет за нами», — считает министр. По ее словам, основные направления в этой области — беспилотная техника. По оценкам Минсельхоза, в этом году с помощью беспилотной техники может быть обработан 1 млн га, а техникой с элементами автопилота — 12,5 млн га. Впрочем, пока экономическая целесообразность использования этой техники неочевидна. «Наша задача — сделать так, чтобы все наши прекрасные разработки, которые летают, летали с пользой, а не для красоты», — добавила министр.



Климат — это самый сложный вызов, и надо развивать его прогнозирование, так как пока управлять им тяжело. Здесь два направления: краткосрочное — работа метеостанций и управление водными ресурсами (это уже включено в меры поддержки), и долгосрочное — прогнозы на 2040-2050 годы, чтобы заранее адаптировать селекцию и агротехнику к будущим условиям. Эти прогнозы нужны для формирования верных задач для четырех предыдущих пунктов проекта, заключила Лут.



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