В Совете Федерации призвали не драматизировать ситуацию с топливом

Вопрос обеспечения АПК топливом поручение держать на отдельном контроле М. Стулов / Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с наличием горюче-смазочных материалов в России. В ходе заседания верхней палаты парламента она сказала, что сложности очевидны, но президент Владимир Путин провел совещание по вопросу обеспечения аграриев топливом, а рабочая группа правительства в ежедневном режиме находит соответствующие решения. «Чтобы исправить эту ситуацию нужно время, и я уверена, что ситуация будет исправлена», — подчеркнула Матвиенко (цитата по «Сенат информ»). Также она дала поручение держать на отдельном контроле вопрос обеспечения АПК топливом. До этого в ходе пленарного заседания выступил сенатор Виктор Кресс, отметив «катастрофическую ситуацию» с обеспечением АПК горюче-смазочными материалами.



Накануне «Агроинвестор» писал, что основной риск для текущей уборочной кампании — наличие топлива и цены на него. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут отмечал, что крупные хозяйства имеют мощности для хранения и запаслись им давно, в то время как небольшие сельхозпроизводители, на которых приходится подавляющая часть выпуска растениеводческой продукции, не всегда имеют такую возможность. «Топливо — это достаточно значимая статья расходов: 10-15%. Это (рост затрат на него) может привести к тому, что продукция подорожает. Кроме того, накладывается и другой момент: если топливо будет поступать несвоевременно — не будет возможности закупить его оперативно во время уборочной кампании, возникает риск потери зерна из-за затягивания сроков уборки», — комментировал Корбут «Агроинвестору», добавив, что возможность создать резервы еще есть, но при наличии денег.



Комитет по АПК Ленинградской области поможет аграриям заключить прямые договоры поставок топлива с вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Это предотвратит возможный дефицит из-за сложностей у независимых поставщиков, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал, что ритмичность поставок топлива сейчас ниже обычной. Но, по его словам, «дефицит не критичный», есть сложности в логистике. Глава региона рассчитывает на нормализацию ситуации с топливом в области в июле.



В конце июня Владимир Путин поручил приложить все усилия, чтобы обеспечить предприятия АПК топливом. «Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай», — подчеркнул глава государства.



Позже стало известно, что Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос», — сказал Песков (цитата по «Коммерсанту»). Он добавил, что закупки импортного топлива станут возможны в случае, если сторонам удастся договориться о сотрудничестве «по приемлемым ценам». Какие страны могли бы поставлять России топливо, Песков не уточнил.



Ранее сельхозпроизводители, опрошенные «Агроинвестором», высказывали обеспокоенность ростом цен на топливо. Так, руководитель КФХ из Воронежской области Никита Токмаков говорил, что в конце второй декады июня поставщик топлива предложил ему цену в 105 тыс. руб./т — цена с февраля по июнь выросла более чем в два раза. Однако проблема не только в удорожании: просто так купить топливо в регионе трудно даже тем, кто готов заплатить эти деньги. Ситуация с топливом очень тяжелая, соглашался гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. По его словам, с весны цена выросла более чем на 30% и составляет около 100 тыс. руб./т. «Но и по такой цене купить его невозможно из-за дефицита. В середине июня, например, никто не продавал топливо вообще. Продавцы предлагали цену 120-130 тыс. руб./т, но быстро осуществить поставку нужного количества были не готовы. Мы подали заявку на покупку 110 т топлива по цене 100 тыс. руб./т, а нам одобрили 20 т. Как мы будем проводить уборку в таких условиях — непонятно», — говорил Поляков.



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