Аграрии встревожены ростом цен на топливо

По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд АПК осуществляются в штатном режиме Pixabay

ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Им предстоит проверить соблюдение антимонопольного законодательства при продаже топлива, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. На прошлой неделе Минэнерго и Минсельхоз сообщали, что правительство координирует работу по обеспечению сельхозпроизводителей ГСМ в период проведения сезонных полевых работ. По данным Минэнерго, поставки моторного топлива для нужд АПК осуществляются в штатном режиме.



Между тем, РБК сообщал, что на юге наблюдаются серьезные проблемы с поставками топлива для сельхозпроизводителей. По информации собеседника издания в крупном агрохолдинге, с начала года стоимость горючего увеличилась на 50%, а за последний месяц выросла еще на 10-12%. Для устранения дефицита топливо приходится закупать со всей страны, чтобы сформировать запасы на уборочную кампанию, несмотря на высокие цены на ГСМ, рассказал другой собеседник РБК.



В регионах, где уборка начинается в более поздние, чем на Юге, сроки, ситуация тоже тревожная. Руководитель КФХ из Воронежской области Никита Токмаков рассказал «Агроинвестору», что в конце второй декады июня поставщик топлива предложил ему цену в 105 тыс. руб. за тонну. «Если говорить о динамике цен, то в феврале мы купили топливо примерно по 49 тыс. руб./т, в марте оно стоило 55 тыс. руб./т, в мае — 93-95 тыс. руб./т», — сравнивает он. То есть цена с февраля по июнь выросла более, чем в два раза. Однако проблема не только в удорожании: просто так купить топливо в регионе трудно даже тем, кто готов заплатить эти деньги. «Есть отказы со стороны поставщиков, по словам продавцов, сделок на поставку топлива стало в несколько раз меньше, чем было до этого, и даже если в итоге получается ее заключить, то могут быть задержки поставок на несколько дней», — говорит Токмаков.



Те хозяйства, которые смогли сделать запас топлива, сейчас находятся в выгодном положении, период уборки они пройдут безопасно. Те, у кого запаса нет, находятся в очень плохой ситуации. «Впереди у нас уборка озимых. Фермер не может не убрать урожай, он будет вынужден купить топливо по любой цене», — подчеркивает Токмаков. Однако такая стоимость дизельного топлива в ряде хозяйств и регионов с большой вероятностью сделает производство зерновых нерентабельным и даже убыточным. «Зерновые и так имеют самую низкую рентабельность, а такая цена топлива под уборку вообще может нивелировать хоть какую-то прибыль», — сетует глава КФХ.



Проблема еще и в том, что у некоторых хозяйств физически нет достаточного количества денег, чтобы купить топливо. «И тогда у них два варианта. Или оставлять неубранными какие-то поля, или под огромные проценты брать коммерческие кредиты, возможно, даже не в банках, а в частных кредитных организациях. Такой сценарий тоже повлечет за собой снижение финансовой устойчивости фермеров», — комментирует Токмаков.



Ситуация с топливом очень тяжелая, соглашается гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. С весны цена на него выросла более чем на 30% и составляет около 100 тыс. руб./т. «Но и по такой цене купить его невозможно из-за дефицита. В середине июня, например, никто не продавал топливо вообще. Продавцы предлагали цену 120-130 тыс. руб./т, но быстро осуществить поставку нужного количества были не готовы. Мы подали заявку на покупку 110 т топлива по цене 100 тыс. руб./т, а нам одобрили 20 т. Как мы будем проводить уборку в таких условиях — непонятно», — сказал Поляков «Агроинвестору». Всего «Тамбовским фермам» для уборки нужно 350 т топлива.



Руководитель надеется, что в ближайший месяц, который у компании остался до начала уборки, ситуация изменится, но пока она очень сложная. «Ни о каком росте производства, естественно, не приходится говорить в таких условиях, — подчеркивает он. — Если с соляркой ситуация не наладится, будет резкое падение производства, а не рост». Инвестиционная программа компании, рассчитанная на три года, сейчас заморожена из-за того, что падает доходность в растениеводстве, и ситуация с топливом усугубляет и без того непростое положение аграриев, отмечает Поляков.



Заместитель гендиректора ГК «Малино» (Московская область), руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина тоже отмечает существенный рост цен на топливо. «Сравнивая прайсы на него в мае и июне, мы видим значительную разницу», — делится она. Так, в мае цена дизеля составляла 64-68 тыс. руб./т, а к концу второй декады июня — уже 132 тыс. руб./т. Кроме того, чувствуется небольшой дефицит. «Например, нам обещают привезти, 8 т, а привозят меньше, позже довозят оставшийся объем», — говорит она. В компании надеются, что это временные трудности и считают, что лучший выход в такой ситуации — искать предложения с максимально низкими ценами и, по возможности, делать запасы. Губина добавляет, что Минсельхоз в курсе ситуации и подключается к ее решению. «В ведомстве обратились к Картофельному союзу с просьбой провести анализ, чтобы понять, как обстоят дела с топливом у членов организации», — делится она.



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