ГК «Прогресс Агро» построила элеватор в Тамбовской области

Первую партию зерна планируется принять в августе «Администрация Тамбовской области»

Группа компаний «Прогресс Агро» завершила строительство элеваторного комплекса в Тамбовской области. Первую партию зерна планируется принять в августе, сообщил департамент информационной политики правительства региона. Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд руб. Элеватор стал первым крупным реализованным инвестпроектом компании в Тамбовской области.



Запуск элеватора имеет стратегическое значение для компании, отметил гендиректор «Прогресс Агро» Денис Серпицкий. Земельный банк агрохолдинга в регионе превышает 35 тыс. га, и ранее он был вынужден пользоваться услугами сторонних элеваторов, что увеличивало логистические затраты и ограничивало возможности оперативной приемки урожая. «Собственный современный элеватор позволит существенно повысить эффективность работы растениеводческого направления, сократить сроки уборки, минимизировать потери урожая и отказаться от аренды сторонних мощностей хранения», — уверен Серпицкий.



Проектная мощность элеватора составляет 50 тыс. т единовременного хранения. В первый сезон предприятие сможет принять такой же объем зерна с учетом режима первичной загрузки и выгрузки силосов. На предприятии реализована возможность одновременной приемки двух различных культур, что особенно важно в период массовой уборки урожая, говорится в сообщении. Производительность комплекса по приемке и отгрузке зерна достигает 2,7 тыс. т в сутки.



«Высокая степень автоматизации позволит нам не только повысить надежность работы предприятия, но и существенно ускорить все производственные процессы, — подчеркнул Серпицкий. — Новый элеватор станет одним из крупнейших инфраструктурных объектов региона и войдет в десятку крупнейших элеваторных комплексов Тамбовской области».



«Прогресс Агро» объединяет более 20 предприятий, штаб-квартира агрохолдинга находится в Усть-Лабинске Краснодарского края. В числе активов — 10 молочно-товарных ферм, два свиноводческих комплекса более чем на 70 тыс. голов, мясоперерабатывающий комбинат, сахарный завод «Свобода», элеваторы, мельницы, семенные заводы, конный завод «Восход». Земельный банк превышает 175 тыс. га. Агроактивы расположены на Кубани, в Московской, Волгоградской и Тамбовской областях.



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