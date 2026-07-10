Минсельхоз: производство продукции АПК превысило плановые показатели

Основным драйвером отрасли стало растениеводство Pixabay

В прошлом году производство продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности превысило плановые показатели. Так, сельхозпроизводство увеличилось на 13% к базовому 2021 году. Об этом рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут, представляя на заседании правительства Нацдоклад о реализации агрогоспрограммы. Основным драйвером стало растениеводство, прибавившее 20%. В частности, в прошлом году, был собран третий в истории урожай зерна — 144,6 млн т. Производство животноводческой продукции увеличилось на 4%. Позитивная динамика в сельском хозяйстве позволила нарастить выпуск продукции пищевой и перерабатывающей промышленности почти на 12%, привела данные глава агроведомства.



В результата увеличился уровень самообеспеченности по ключевым направлениям. Так, по зерну показатель составил 169,9%, по сахару — 104,9%, по растительному маслу — 236,2%, по мясу и мясопродуктам — 101,7%, по рыбе и рыбопродуктам — 122,8%. Уровень самообеспеченности картофелем превысил порог Доктрины продовольственной безопасности и достиг 97,9%.



Итоги реализации госпрограммы развития сельского хозяйства показывают, что АПК продолжает уверенно развиваться, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом он подчеркнул, что «настоящий суверенитет требует эффективности, на всех участках работы необходимо действовать максимально активно, с наибольшей отдачей». Чтобы усилить устойчивость агропрома, в прошлом году началась реализация четырех федеральных проектов, которые необходимы для повышения технологического уровня отрасли, напомнил глава правительства.



«В результате выросли объемы производства отечественных ветеринарных вакцин, выпуск ферментов, пищевых и кормовых добавок, других вспомогательных средств. В государственный реестр были включены 44 новых сорта и гибрида сельскохозяйственных растений. Последовательно увеличиваем долю семян российской селекции, — сказал Мишустин. — Системно ведется и подготовка кадров для сельского хозяйства. В 67 регионах в агротехнологических классах занимаются свыше 16 тыс. школьников. Налажена система практики на предприятиях АПК для студентов средних и высших учебных заведений. И почти 6 тыс. специалистов и преподавателей прошли программы повышения квалификации, что позволит готовить новых сотрудников для агропрома с учетом запросов отрасли».



Согласно целям госпрограммы развития сельского хозяйства, к 2030 году сельхозпроизводство должно увеличиться на 22,6% к уровню 2021 года, производство пищевых продуктов — на 24,2% (оба показателя — в сопоставимых ценах). Экспорт продукции АПК должен достигнуть $55,2 млрд. В прошлом году он составил $41,6 млрд.



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