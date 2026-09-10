Урожай подсолнечника в этом году может увеличиться на 18%

Внутренние цены на сырье могут восстановиться при нормализации экспорта М. Стулов / Ведомости

Урожай подсолнечника в этом году может составить 20,7 млн т без учета новых регионов, что на 18,1% больше, чем в 2025-м, оценивают аналитики компании «ПроЗерно». С учетом новых регионов — 22,2 млн т. При высоком урожае объем переработки может составить не более 16 млн т, переходящие запасы — превысить 5 млн т в условиях действия запретительной экспортной пошлины на сырье за пределы ЕАЭС.



Согласно последней оценке Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), урожай подсолнечника в России в сезоне-2026/27 составит 20,7 млн т против 17,5 млн т в прошлом сельхозгоду. В июле гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил, что урожай масличных в этом году может достичь рекордных 35,7 млн т. В том числе сбор подсолнечника может составить 19,95 млн т против 17,2 млн т в прошлом году (оценка ИКАР), рапса — 6 млн т (5,33 млн т), сои — 8 млн т (9 млн т), писал «Интерфакс».



В условиях ограниченных возможностей переработки и экспорта цены на «семечку» резко снизились. Так, согласно мониторингу «ПроЗерна», к концу августа они опустились до 28,61 тыс. руб./т с 46,05 тыс. руб./т в конце июля, средняя цена на 4 сентября — 26,05 тыс. руб./т при средней цене в сентябре прошлого года в 37,59 тыс. руб./т.



Сейчас отрасль переработки масличных культур характеризуется высокой степенью консолидации и насыщения производственных мощностей, говорит аналитик OleoScope Лилия Аширова. «В последние годы наблюдался экстенсивный рост отрасли и сейчас совокупные мощности по всем четырем культурам превышают объемы валового сбора в пиковые сезоны. На рынке сложился профицит мощностей. При продолжающемся вводе новых заводов мощности к концу года достигнут 38 млн т», — прокомментировала она «Агроинвестору».



В условиях заблокированной логистики в Азово-Черноморском бассейне Россия активно выстраивает альтернативные маршруты для экспорта масложировой продукции. Цены на подсолнечник в текущем сезоне испытывают заметное давление со стороны объема урожая: высокий валовой сбор увеличивает предложение на внутреннем рынке и сдерживает рост закупочных цен. Но это краткосрочное давление носит временный характер, считает Аширова. При нормализации экспортной логистики внутренние цены на подсолнечник способны вернуться к уровню, обеспечивающему экономическую эффективность производства и сопоставимому с мировой ценовой динамикой на подсолнечное масло.



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