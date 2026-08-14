Загрузка российских МЭЗов в этом году может снизиться

Дефицит масличного сырья по итогам 2026 года составит 2,5 млн тонн flickr.com

Загрузка российских МЭЗов в этом году может составить 76% против 78% в 2025-м. Снижение объясняется опережающим ростом ввода новых перерабатывающих мощностей относительно динамики увеличения производства сырья. Так, совокупная мощность российских МЭЗов вырастет с 34,8 млн т до 38 млн т (плюс 9,2%), в то время как производство масличных культур может составить 28,8 млн т против 27,2 млн т (плюс 5,9%), пишет «Финмаркет» со ссылкой на прогноз OleoScope.



Аналитики компании также отмечают, что исторический максимум переработки был достигнут в 2024 году за счет высокого валового сбора и благоприятной мировой конъюнктуры — 28,9 млн т сырья, такой объем позволил загрузить 90% перерабатывающих мощностей (32,1 млн т). Однако в прошлом году статистика фиксирует разворот тренда. Так, при продолжающемся вводе новых МЭЗов — мощности выросли с 32,1 млн т до 34,8 млн т — фактическая переработка снизилась на 6%, до 27,2 млн т после 28,9 млн т в 2024 году. Коэффициент загрузки упал до 78%.



Согласно оценке Масложирового союза, дефицит масличного сырья по итогам 2026 года составит 2,5 млн т. Между тем аналитики аграрного рынка прогнозируют в этом году увеличение сбора масличных культур на фоне расширения посевных площадей под ними (по данным Росстата, до 22,1 млн га с 21,1 млн га в 2025 году) и повышения урожайности. Так, по июльской оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, сбор может стать рекордным — 35,7 млн т, в том числе 19,95 млн т подсолнечника, 6 млн т рапса и 8 млн т сои.



Увеличить загрузку российских МЭЗов позволит повышение экспортной пошлины на сою, уверен руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. Прежде всего это касается Дальнего Востока — в регионе в этом году будет запущен новый МЭЗ группы «Содружество» мощностью 1 млн т в год. По данным союза, в сезоне-2025/26 экспорт соевых бобов вырос почти втрое, до 1,7 млн т, сказал Мальцев журналу «Поле.рф». При этом по льготной ставке 5%, но не менее $25/т (действует до конца 2026 года для регионов Дальнего Востока), было вывезено менее половины предусмотренных квотой 500 тыс. т. Остальной объем поставлялся по ставке 20%, но не менее $100/т.



«Очевидно, что действующая ставка в размере 20% недостаточна для защиты рынка внутренней переработки», — ранее отмечал Мальцев. Он выражал надежду, что в новом сезоне ставка пошлины на сою вырастет до 30%. «Ждем от регулятора этого решения, которое позволит нам сбалансировать интересы и не допустить перекосов, которые были в этом году по экспорту», — говорил Мальцев.



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