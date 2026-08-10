Росстат: посевы зерновых и зернобобовых уменьшились на 3 млн гектаров

Сельхозорганизации в этом году сократили посевную площадь на 3% Pixabay

Посевные площади под урожай 2026 года сократились на 3,4%, до 76,8 млн га против 79,5 млн га в прошлом году без учета новых регионов, сообщил Росстат. В том числе посевы зерновых и зернобобовых снизились с 43,8 млн га до 40,8 млн га. Озимые зерновые были посеяны на 17,2 млн га против 17 млн га в 2025 году, из них пшеница — почти на 16 млн га против 15,9 млн га. Яровые зерновые и зернобобовые заняли 23,6 млн га (26,7 млн га в прошлом году), в том числе пшеница — 9,5 млн га (11 млн га). Общая площадь под пшеницей сократилась с 26,9 млн га до 25,5 млн га, ржи — с 425 тыс. га до 376 тыс. га, кукурузы — с 2,6 млн га до 2,5 млн га. При этом посевы ячменя увеличились с 6 млн га до 6,17 млн га.



Существенно уменьшилась площадь сева зернобобовых: если в прошлом году они занимали 4,1 млн га, то в этом — около 2,9 млн га. В том числе посевы гороха снизились с 2,25 млн га до примерно 1,8 млн га. В целом доля зерновых и зернобобовых в севообороте сократилась с 55% до 53,2%. Для сравнения, в 2020 году она была на уровне 59,9%.



Площади под крупяными культурами тоже стали меньше. Гречиха в этом году заняла 683 тыс. га против 751 тыс. га в 2025-м. Рис был посеян на 146 тыс. га, тогда как в прошлом году он занимал 201 тыс. га. Продолжили сокращаться посевы проса, их площадь составила 157 тыс. га (244 тыс. га год назад). Посевы овса сократились с 1,7 млн га до 1,5 млн га.



При этом аграрии увеличили посевы масличных с 21,1 млн га до 22,1 млн га, их доля в севообороте выросла с 26,6% до 28,9%. В том числе площади под подсолнечником расширились с 11 млн га до почти 12 млн га, под рапсом — с почти 3 млн га до 3,8 млн га. Вместе с тем, сои посеяли меньше, чем в 2025 году — около 4,1 млн га против 4,8 млн га. Также несколько сократились площади под масличным льном — с почти 2 млн га до 1,86 млн га.



Сахарная свекла заняла 1,15 млн га против 1,2 млн га в прошлом году, картофель во всех хозяйствах — 982 тыс. га (993 тыс. га), овощи открытого грунта — 439 тыс. га (461 тыс. га).



По данным Росстата, сельхозорганизации в этом году сократили посевную площадь на 3%, до 50,2 млн га, КФХ — на 4,4%, до 24,1 млн га, хозяйства населения — увеличили посевы на 4,9%, до 2,4 млн га. Площадь гибели озимых в сельхозорганизациях составила 177,5 тыс. га, тогда как в прошлом году она достигла 408,4 тыс. га. В КФХ озимые погибли на 41,4 тыс. га (131 тыс. га годом ранее). Сельхозорганизации посеяли яровые по погибшим озимым на площади 59,9 тыс. га (126,1 тыс. га в прошлом году).



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

