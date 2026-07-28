Урожай гречихи в России в этом году снизится

Сбор сократится из-за засухи в Алтайском крае Pixabay

Урожай гречихи в этом году может составить 800 тыс. т против 900 тыс. т в 2025-м. Об этом сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько «Интерфаксу». Впрочем, по его словам, снижение сбора не отразится на обеспеченности внутреннего рынка гречневой крупой — объема в 800 тыс. т достаточно для российского потребления примерно 400 тыс. т крупы и экспорта в пределах 100 тыс. т. Итого в пересчете на гречиху это 650-700 тыс. т. Кроме того, в последние сезоны экспорт гречихи составляет порядка 200 тыс. т. Таким образом, общий объем гречихи оценивается в 850-900 тыс. т. «К тому же у нашей страны хорошая “подушка безопасности”. Прежде всего, это серьезные переходящие запасы, а, как известно, гречиху и гречку можно хранить годами», — сказал эксперт «Интерфаксу». Ранее в ходе конференции «Где маржа» Рылько уточнял, что подавляющий объем экспорта приходится на Китай.



По данным ИКАР, на 1 апреля этого года запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих предприятиях составляли 169 тыс. т. По прогнозу, как и в предыдущие годы, основной урожай гречихи — более 50% — придется на Алтайский край. По оценкам компании «ПроЗерно», в этом году сбор агрокультуры снизится на 10%, до 834 тыс. т из-за засухи в регионе, которая негативно отразилась на урожайности, которая, впрочем, все равно будет выше средних значений. По словам гендиректора компании Владимира Петриченко, посевные площади под гречихой в этом году почти не изменились и составили около 738 тыс. га против 751 тыс. га в 2025-м. Внутреннее потребление эксперт оценивает в 800 тыс. т, поэтому урожая будет достаточно для обеспечения российского рынка, пишет «Российская газета».



Поставки гречихи из России в 2025 году увеличились на 22,5% и достигли 283 тыс. т, ранее сообщала аналитическая компания Businesstat. По данным экспертов, в 2021—2025 годах вывоз агрокультуры за рубеж вырос почти в четыре раза. Ключевым драйвером роста экспорта оставался Китай — более 95% всех поставок, говорится на сайте компании. Переориентация на рынок КНР началась в 2022 году на фоне изменения логистики и закрытия части традиционных направлений. В 2023 году высокий спрос со стороны Китая окончательно закрепил за республикой статус основного покупателя.



Согласно Росстату, за пять месяцев этого года в России было произведено 217,7 тыс. т гречневой крупы, что на 4,3% больше, чем годом ранее. В том числе в мае производство выросло на 6,3%, до 40 тыс. т. По данным ведомства на 22 июля, цены на крупу с начала июня выросли на 2,1%, с конца декабря 2025-го — на 3,96%. Тем временем, по данным экспертно-аналитического центра «АБ-Центр», отпускные цены производителей на гречиху в июне увеличились на 9,6% по сравнению с маем и достигли 19,43 тыс. руб./т (без НДС). В годовом выражении рост составил 70,4%. Средняя оптовая стоимость гречневой крупы к 20 июля достигла 41,9 тыс. руб./т, увеличившись за месяц на 8,5%, а за год — на 43%. Рост цен в первые два месяца лета носит сезонный характер, пояснил «Российской газете» гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов. По его словам, к середине лета традиционно сокращаются запасы гречихи предыдущего урожая, что поддерживает стоимость сырья.



В то же время розничные цены на гречневую крупу на протяжении двух лет находилась на историческом минимуме, не отражая инфляционных процессов, но сейчас наблюдается небольшая коррекция, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. В частности, стоимость гречневой крупы «первой цены» в середине июля была на 1% выше прошлогодней, а с начала года самые доступные позиции гречневой крупы подешевели на 7,4%, до 40 руб./кг.



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