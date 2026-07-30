ИКАР прогнозирует рекордный урожай масличных

Во всех причерноморских странах в этом году прогнозируются очень высокие или рекордные урожаи подсолнечника flickr.com

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай масличных в этом году может достичь рекордных 35,7 млн т. В том числе сбор подсолнечника может составить 19,95 млн т против 17,2 млн т в прошлом году (оценка ИКАР), рапса — 6 млн т (5,33 млн т), сои — 8 млн т (9 млн т), пишет «Интерфакс». «Хотя надо очень внимательно следить за условиями окончания вегетации и урожайностью, особенно на Урале и в Западной Сибири, которая может разочаровать», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



Прогнозы основаны, прежде всего, на увеличении посевных площадей под масличными с 21,1 млн га до 22,2 млн га. В том числе площади под подсолнечником расширились с немногим более 11 млн га до 12 млн га, под рапсом — с 2,9 млн га до 3,6 млн га. При этом посевы сои уменьшились с 4,7 млн га до 4,3 млн га, сравнил Рылько.



Аналитический центр компании Ruseed ранее оценивал площадь под масличными в 22 млн га без учета новых регионов и 23,2 млн га — с ними. По прогнозу руководителя центра Маргариты Свищевой, который приводила «Российская газета», урожай масличных может достичь 39-40 млн т (34,4 млн т в 2025-м) без учета новых территорий, а с их учетом — более 41 млн т. Сбор подсолнечника прогнозируется на уровне 20,6-21 млн т, сои — 8,6-8,8 млн т, рапса — 7,4-7,8 млн т. Масложирового союз оценивает потенциальный урожай основных масличных на уровне 36 млн т.



По словам Рылько, во всех причерноморских странах в этом году прогнозируются очень высокие или рекордные урожаи подсолнечника, что ставит серьезные задачи перед экспортной инфраструктурой.



Производство подсолнечного масла в сезоне-2026/27 ИКАР оценивает почти в 8,2 млн т против 7,35 млн т в текущем сезоне, его экспорт — в 5,4 млн т против 4,8 млн т. Также на переработку может поступить почти 5,5 млн т маслосемян рапса по сравнению с 4,4 млн т в уходящем сезоне. Новый урожай позволит загрузить мощности в центральных регионах, которые создавались в последние годы. Экспорт рапса ИКАР оценивает в 750 тыс. т против 640 тыс. т.



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