AgResource: мировые цены на зерно будут расти

Сейчас рынок не закладывает существенные премии за риск исполнения экспортных контрактов в Причерноморье ztkt.ru

В отличие от последних лет сейчас ситуация на мировом рынке зерна складывается в достаточно повышательном ключе, в ближайшие месяцы цены могут расти. Об этом в ходе конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, сказал президент AgResource (США) Дэн Бассе. По его словам ключевую роль будет играть продолжительность американо-иранского противостояния и российско-украинского конфликта. «Если эти конфликты завершатся в течение ближайшего месяца, то прогноз останется более нейтральным. Однако, если боевые действия затянутся до сентября или до конца года, то мы полагаем, что зерновые котировки получат дополнительный импульс к росту», — отметил эксперт.



Кроме того, важно учесть фактор Эль-Ниньо, который может сказаться на мировых поставках пальмового масла, зерновых и масличных культур. Мировые показатели соотношения запасов и потребления по пшенице и кукурузе уже находятся на низком уровне, а значит, любые потери в южном полушарии окажут существенное влияние на рынок, отметил Бассе. Эль-Ниньо может стать многофакторным событием, которое обеспечит нам «бычий» рынок как минимум на ближайшие год-полтора. «Мы будем внимательно следить за развитием ситуации, но считаем, что глобальные погодные условия будут играть ключевую роль в предстоящие месяцы», — добавил он.



По словам Бассе, мировые цены на пшеницу достигли минимальной точки цикла в прошлом году, на кукурузу и сою — в июне. «Однако мир неоднороден. Чикагские цены могут расти, цены в Бразилии — тоже, но там, где идут военные действия, на территории Украины или России местные сельхозпроизводители могут оказаться в проигрыше, потому что экспортные объемы с трудом проходят через логистические каналы, — подчеркнул он. — Здесь крайне важны реальное исполнение контрактов и организация продаж. <...> Наши данные и анализ рынков были негативными на протяжении примерно двух с половиной лет, но сейчас ситуация меняется, и AgResource переходит на более "бычий" настрой. Однако в долгосрочной перспективе мы снова можем вернуться на "медвежий" рынок где-то после 2028 года. Но сейчас, мы считает, открывается окно возможностей продолжительностью от года до двух, в течение которых цены на зерновые в мире могут показывать рост». Насколько высоким будет этот рост и как долго продлится — будет зависеть от природы, добавил Бассе.



Мировые показатели урожайности зерновых испытывают определенное давление. Урожай пшеницы в США сократился из-за засухи, также она наблюдается на значительной части Европы. При этом в некоторых районах Причерноморья есть проблема избыточных осадков. Поэтому AgResource снижает прогноз мирового производства, хотя пока и незначительно, оно будет на 2-3% меньше, чем в прошлом году. При этом глобальное потребление зерновых, по словам Бассе, ожидается рекордно высоким. Соотношение запасов и потребления может составить около 14,4%, что станет вторым минимальным значением после рекорда 2007 года (13,6%), и это тоже «бычий» фактор для рынка пшеницы.



«Мы полагаем, что мировые цены на пшеницу относительно российских предложений могут достичь $270—280/т на базиcе FOB. Но опять же, многое будет зависеть от военных действий и рисков исполнения контрактов в Причерноморье», — подчеркнул Бассе, также отметив, что глобальная продовольственная безопасность становится острой проблемой на фоне двух продолжающихся военных конфликтов.



Критически важно, смогут ли портовые мощности осуществлять отгрузку, будут ли риски исполнения контрактов, и как мировой рынок будет оценивать эту ситуацию в перспективе, отметил эксперт. Он напомнил, что 2010 году, когда Россия вводила эмбарго на экспорт пшеницы из-за неурожая на фоне засухи, мировые цены выросли на 80%. Украина в 2022 году не смогла экспортировать пшеницу, хотя Россия продолжала поставки, и цены увеличились на 38%. «Сегодня ситуация отличается тем, что военные действия наносят ущерб портовой инфраструктуре как России, так и Украины. Наряду с атаками на суда, это может привести к тому, что экспорт из Причерноморья сократится на треть или наполовину, или вообще предсказать его будет сложно», — опасается Бассе. При этом сейчас рынок пшеницы не закладывает существенные премии за риск исполнения контрактов в Причерноморье, обратил внимание он, добавив, что, если атаки продолжатся, то цены могут увеличиться на 30-80%.



Как ранее писал «Агроинвестор», в результате ограничений на судоходство по Азово-Донскому каналу для отгрузок зерна на внешние рынки остались только глубоководные порты, Каспий, Балтика, порты Приморского края, железная дорога, но перенаправить зерно в эти направления затруднительно. Как сообщает Bloomberg, Минсельхоз предложил компенсировать 90% расходов на железнодорожные перевозки зерна из Ростовской области в порты Черного и Балтийского морей, а также на возврат пустых вагонов и контейнеров, чтобы быстрее перенаправить грузопотоки.



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