Экспорт зерна в июле снизился на 13,6%

Дорожающие фрахт и страхование судов также осложняют экспорт ztkt.ru

Экспорт основных зерновых агрокультур с 1 по 20 июля составил 1,3 млн т, что на 13,6% меньше, чем в июле прошлого года (1,4 млн т). При этом отгрузки пшеницы выросли почти в 1,6 раза, до 1,13 млн т с 708 тыс. т в 2025-м, кукурузы — упали с 402,6 тыс. т до 98,2 тыс. т, ячменя — с 366,6 тыс. т в 2025-м до 64,5 тыс. т в 2026-м. Об этом «Интерфаксу» сообщила директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.



В июле пшеница отгружалась в 21 страну против 17 в 2025-м. Лидером по закупкам стал Египет, но объем упал на 12,1%, до 176 тыс. т против 200 тыс. т за две декады июля 2025 года. Второе место в рейтинге покупателей заняла Кения: отгрузки на ее рынок выросли в два раза, до 101 тыс. т. Топ-3 замыкает Судан, куда отправлено 100 тыс. т. На четвертом месте Израиль, экспорт в страну вырос в 4,4 раза, до 75,8 тыс. т. В Бангладеш отправлено 74,8 тыс. т, что в 16 раз больше, чем год назад. По словам Тюриной, в начале сезона-2026/27 отмечается активизация поставок пшеницы в африканские страны, причем в те, куда год назад российская пшеница на отправлялась. Среди них Мозамбик, Танзания, ЮАР, Нигерия и др. Кроме того, эксперт отметила рост отгрузок в ОАЭ на 29%, до 54,2 тыс. т.



По мнению гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, экспорт пшеницы в июле может составить порядка 1,8 млн т, всего зерна — 2,5 млн т. «Понятно, что до конца июля и в августе, скорее всего, судоходство на малой воде будет закрыто. Поэтому снижение экспорта очевидно», — говорит он. В результате ограничений на судоходство по Азово-Донскому каналу для отгрузок зерна на внешние рынки остались только глубоководные порты, Каспий, Балтика, порты Приморского края, железная дорога, но перенаправить зерно в эти направления крайне затруднительно. «О росте экспорта по глубокой воде тоже говорить не приходится: спрос не самый активный, хотя наши конкуренты очень резко подняли цены», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». Так, американская, французская и немецкая пшеница подорожала на $15-20/т, российская — на $10/т. По словам эксперта, спрос низкий в силу неплохого урожая в странах-импортерах, а также из-за роста стоимости фрахта и страхования судов. При этом, уверен Петриченко, эти затраты продолжат расти.



Накануне «Агроинвестор» писал, что на минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу резко выросли из-за проблем с судоходством из портов России на малой воде — оно ограничено из-за соображений безопасности, а также на фоне новых атак в Ормузском проливе. Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорил, что в июле на экспорт может уйти 1,5-2 млн т пшеницы, но строить дальнейшие прогнозы пока сложно. С одной стороны, на фоне ситуации в Черном море экспортные цены выросли до $238/т, но будет ли возможность активно поставлять по морю зерно — это большой вопрос. «Надо смотреть за тем, как будет дальше развиваться ситуация. При этом перенаправить объемы на другие направления достаточно проблематично: есть Иран — но это Поволжье, еще есть порты Усть-Луга и Высоцк, но там небольшие объемы (возможности отгрузок)», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Кроме того, заключил он, резко выросли транспортные затраты, что также делает экспорт проблематичнее.



По словам ведущего научного сотрудника ИМЭМО имени Е.М. Примакова Бориса Фрумкина, которого цитирует «Интерфакс», основная часть российского зерна традиционно вывозится через южные порты — азовские и черноморские, которые находятся рядом с основными зерновыми районами юга. В частности, на Азовское море приходится около четверти всего вывоза. Но начиная с 8-10 июля, в связи с нарушениями нормального судоходства, вывоз на экспорт нарушился: порты не могут разгружать, потому что корабли не могут подойти к ним. Соответственно растет цена страховки, фрахта и, как следствие, российская пшеница теряет свою конкурентоспособность.



Если ограничения в судоходстве сохранятся, то мировой рынок недополучит значительное количество российского зерна, масла и др. «И тогда, по разным оценкам, экспорт, если все это продлится, скажем, до зимы, сократится процентов на десять и больше. Это очень серьезно скажется на наших основных импортерах, прежде всего, на близлежащих странах, а точнее на Турции, Египте, странах Ближнего Востока, в том числе, на Саудовской Аравии и частично на Иране», — сказал Фрумкин. Они вынуждены будут платить более высокие цены за зерно, и естественно, если экспортный спрос уменьшается, то оно останется на российском рынке, что снизит внутренние цены.



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