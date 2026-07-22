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«СовЭкон» снова понизил прогноз урожая пшеницы

Площадь сева яровой пшеницы меньше, чем оценивалось ранее

| Агроинвестор |

Прогноз валового сбора зерна в целом немного увеличен
Прогноз валового сбора зерна в целом немного увеличен

Аналитический центр «» понизил прогноз урожая пшеницы с 88,9 млн т до 88,3 млн т из-за «более слабых перспектив на юге и сокращения посевов яровой пшеницы», сообщил «Интерфакс». Площадь посевов яровой пшеницы сейчас оценивается в 9,8 млн га против 9,9 млн га ранее, и в результате общая площадь посевов пшеницы составляет 25,7 млн ​га, приводит комментарий «» «Агроэксперт».

В том числе прогноз валового сбора в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах уменьшен с 37,4 млн т до 37,1 млн т. При этом начало уборки в большинстве ключевых южных регионов показало высокую урожайность, за исключением Краснодарского края, где показатель немного ниже среднего. В большинстве регионов Юга результаты в целом соответствуют ожиданиям, но Краснодар стал главным источником неопределенности. Урожайность там еще может улучшиться по мере уборки урожая с лучших полей, но пока этот регион сдерживает сильный урожай на Юге, отметили аналитики.

Вместе с тем, «» повысил прогноз урожая ячменя с 18,8 млн т до 19,5 млн т, кукурузы — с 14,6 млн т до 15,1 млн т. Общий потенциал сбора зерновых и зернобобовых культур оценивается в 135,3 млн т — на 0,1 млн т больше прежнего прогноза.

В начале июля «» понизил прогноз урожая пшеницы с 90,3 млн т до 88,9 млн т. Тогда корректировка была связана с уменьшением площади сева агрокультуры с 26,4 млн га до 25,8 млн га, в том числе яровой пшеницы с 10,5 млн га до 9,9 млн га — самого низкого уровня за последние десятилетия. Также аналитики уменьшили прогноз валового сбора зерна в целом — со 137,4 млн т до 135,2 млн т. При этом они обращали внимание, что для экспорта важна региональная структура сбора и оценивали, что производство на юге увеличится с 31,9 млн т в прошлом году до 37,4 млн т.

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