Экспорт пшеницы в июле сократится

Замедление темпов экспорта может негативно отразиться на внутренних ценах flickr.com

В июле Россия может экспортировать менее 2 млн т пшеницы, что на 20% меньше прежнего прогноза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценки Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В «СовЭконе» ожидают сокращения на 13%, до 2 млн т. Если эти прогнозы реализуются, то вывоз пшеницы из страны год к году снизится на 4,8% и на 35,5% к среднегодовому уровню. На темпах отгрузок могут сказаться поздняя уборка урожая, ограниченный спрос со стороны ключевых импортеров и логистические ограничения, пояснил изданию гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Так, уборка урожая в этом году в России отстает от значений прошлого года в среднем на 7-14 дней из-за более позднего сева и ограниченной доступности дизельного топлива.



Кроме того, с 10 июля движение судов на протяжении Азово-Донского канала ограничено из-за атак ВСУ. В Минтрансе сообщили, что предпринимаются все необходимые действия «для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря». Там отметили, что сейчас судовладельцы отрабатывают меры по защите флота, а капитаны портов занимаются совершенствованием трафика движения и сокращения времени обработки судов. В случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, добавили в министерстве.



Через мелководные порты за Керченским проливом на экспорт отправляются 25% от совокупного объема российского зерна и подсолнечного масла, оценили аналитики «СовЭкона». Торговля через них осуществляется преимущественно со странами Ближнего Востока, в том числе с одним из ключевых покупателей российской пшеницы — Турцией. Глубоководные порты Черного моря, по словам собеседника издания на рынке, ориентированы преимущественно на страны Азии. По словам директора «СовЭкона» Андрея Сизова, ограничения скажутся также на отгрузках из терминалов на Волге.



Минсельхоз сообщил, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны. Логистика поставок при необходимости будет переориентирована. Сейчас совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков, отметили в ведомстве. Союз экспортеров и производителей зерна сообщил, что обязательства России перед иностранными партнерами по поставкам зерновых культур будут исполнены в полном объеме.



Перестройка логистики в период уборки — это непростой процесс, тем более заниматься им придется в условиях дефицита топлива, сказал источник «Коммерсанта» в одной из аграрных компаний. По его словам, аграрии могут быть вынуждены накапливать урожай в линейных элеваторах. Риск такого сценария — профицит предложения и снижение цен на внутреннем рынке, что в итоге создаст давление на стоимость продукции, если ограничения на судоходства сохранятся на длительное время. По словам источника «Агроинвестора» на зерновом рынке, до пятницы, когда движение по Азово-Донскому каналу и было ограничено, очереди из авто- и железнодорожного транспорта с зерном на терминал в Новороссийске были маленькими — это нетипичная ситуация для июля. Это, по его словам, говорит о том, что зерна старого урожая практически не осталось, а нового — еще мало. «Массовые отгрузки появляются, но это не те потоки, которые характерны для июля», — добавляет он. По словам собеседника «Агроинвестора», оценить дальнейший ход отгрузок с учетом закрытия судоходства по Азово-Донскому каналу сложно. Кроме того, сегодня утром подвергся атаке безэкипажных катеров и Новороссийск, об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.



Между тем, в январе-мае 2026 года экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) из России составил $18,4 млрд, что на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го ($15,3 млрд), пишет «Финмаркет» со ссылкой на материалы ФТС. Темпы роста замедлились: по итогам января-апреля они составляли 21,6%. При этом импорт за пять месяцев увеличился на 5,4%, до $18 млрд с $17,1 млрд годом ранее. Его темпы прироста также сократились с 7,4% за январь-апрель. По данным ФТС, в 2025-м экспорт продукции АПК составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024-м ($42,6 млрд). Импорт увеличился на 15%, до $43,4 млрд с $37,7 млрд в 2024 году.



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