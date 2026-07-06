ОЗК увеличила экспорт зерна в 1,5 раза

В прошедшем сезоне компания отгружала зерно в 15 стран ztkt.ru

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) в 2025/26 сельхозгоду экспортировала 3,4 млн т зерна — в полтора раза больше, чем в предыдущем сезоне. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал гендиректор компании Дмитрий Сергеев. «Этот показатель стал вторым по величине объемом экспорта за всю историю компании», — отметил он, уточнив, что основной объем отгрузок пришелся на пшеницу



В прошедшем сезоне компания отгружала зерно в 15 стран. Крупнейшими импортерами стали Иран, Египет и Турция. «Суммарная доля этих трех государств составила порядка 70% от общего объема экспорта компании», — сказал Сергеев. Знаковым событием 2025/26 сельхозгода он назвал освоение рынка Туниса, куда компания впервые отгрузила пшеницу для Управления по зерновым культурам. Также начались поставки ячменя в Иран.



Как и другие российские экспортеры, в завершившемся сельхозгоду группа столкнулась со значительным усилением геополитических рисков и последствиями их влияния на стабильность и стоимость морских перевозок, а также операционную маржинальность бизнеса в целом. Тем не менее, по словам Сергеева, ОЗК последовательно расширяет присутствие на мировом рынке, география экспорта охватывает 45 стран. Основными направлениями остаются государства Африки, Ближнего Востока и Азии.



«В целом же в текущих рыночных условиях стратегическим приоритетом внешнеэкономической деятельности остается закрепление позиций на традиционных для компании рынках, — считает Сергеев. — Так, по сравнению с предыдущим сезоном группа вдвое увеличила поставки зерна в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Кению и Судан. Значимым направлением работы остается выполнение функций агента при гуманитарных поставках за рубеж. В прошлом сезоне, к примеру, линейка такого экспорта была расширена за счет поставок минеральных удобрений в одну из африканских стран».



Экспорт зерна из России по итогам 2025/26 сельхозгода превысил 60 млн т — на 10% больше, чем сезоном ранее, оценил Сергеев, на долю пшеницы пришлось свыше 45 млн т экспортных поставок. «В первом полугодии 2026 года, или во втором полугодии 2025/26 сельхозгода, динамика экспорта по сравнению с предыдущим периодом существенно улучшилась: рост составил 42%», — сравнил он. Несмотря на капризы погоды, изменившуюся географию производства, а также логистические трудности из-за штормов и ледовой обстановки в Азово-Черноморском бассейне, отечественные компании удержали лидерство на мировом рынке, подчеркнул Сергеев.



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