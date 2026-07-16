разделы

реклама

журналы

Экспортная цена на российскую пшеницу выросла

Среди причин — ограничение судоходства по Азово-Донскому каналу

| Агроинвестор |

В июле Россия может экспортировать менее 2 млн тонн пшеницы
В июле Россия может экспортировать менее 2 млн тонн пшеницы

За неделю с 7 по 14 июля экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе выросла на $7/т к предыдущей неделе, сообщил аналитический центр ». Цены на американскую, французскую и румынскую пшеницу увеличились на $12-13/т.

В конце прошлой недели рынок пшеницы резко укрепился после новостей об ограничении судоходства по Азово-Донскому каналу из-за массированных атак на суда. Также поддержку ценам оказали умеренно бычий отчет Минсельхоза США (оценка мировых запасов пшеницы на конец сезона-2026/27 была снижена на 2,6 млн т, до 272,8 млн т — немного меньше средних ожиданий в 273,2 млн т), ухудшение видов на урожай кукурузы в ЕС и рост цен на нефть после нового витка эскалации военных действий в Иране, отметили аналитики. В начале этой недели биржевые котировки начали снижаться, реагируя на улучшение состояния посевов яровой пшеницы и кукурузы в США, однако затем рост рынка возобновился.

В июле Россия может экспортировать менее 2 млн т пшеницы, что на 20% меньше прежнего прогноза, ранее оценил (). В аналитическом центре «» ожидают сокращения на 13%, также до 2 млн т. На темпах отгрузок могут сказаться поздняя уборка урожая, ситуация с доступностью топлива, ограниченный спрос со стороны ключевых импортеров и логистические ограничения.

Движение судов на протяжении Азово-Донского канала с 10 июля ограничено из-за атак ВСУ. Минтранс сообщал, что предпринимаются все необходимые действия «для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря». отмечал, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны, при необходимости логистика будет переориентирована. Союз экспортеров и производителей зерна заверил, что обязательства России перед иностранными партнерами по поставкам зерновых культур будут исполнены в полном объеме.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с экспортерами начало работу над альтернативными маршрутами отгрузки зерна из-за проблем с судоходством в Азовском море, сообщила глава ведомства Анна Касьяненко в Телеграм-канале. «Сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая. Понимая, насколько это важно для сельхозпроизводителей, <...> мы начали прорабатывать решения для устойчивой работы всей логистической цепочки», — отметила она.

, несмотря на возникшие сложности с судоходством в Азовском море, пока не меняет прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне — 46 млн т. «Нужно разобраться в ситуации и в том, насколько она затянется», — сказал журналу Поле.рф гендиректор Дмитрий Рылько.

По итогам сезона-2025/26 объемы поставок российских зерновых и зернобобовых культур на внешние рынки превысили 61 млн т, что на 11% выше показателей предыдущего сельхозгода, сообщила ». В том числе экспорт пшеницы достиг 47 млн т, по объему ее вывоза Россия сохранила первое место в мире, доля страны в глобальной структуре торговли пшеницей составила 21%.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №06, июнь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2026
Грузы поедут без бумаги. Как АПК готовится к переходу на электронные транспортные накладные

«Агроинвестор»

Грузы поедут без бумаги. Как АПК готовится к переходу на электронные транспортные накладные
На хранение направят миллиарды. Как могут увеличиться вложения в возведение новых элеваторов

«Агроинвестор»

На хранение направят миллиарды. Как могут увеличиться вложения в возведение новых элеваторов
«PRO технику и технологии» №03, май-июнь 2026

«PRO технику и технологии»

«PRO технику и технологии» №03, май-июнь 2026
Предупредить и отсрочить деградацию земель. Как российские аграрии решают проблему ухудшения качества почвы

«PRO технику и технологии»

Предупредить и отсрочить деградацию земель. Как российские аграрии решают проблему ухудшения качества почвы