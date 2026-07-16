Экспортная цена на российскую пшеницу выросла

В июле Россия может экспортировать менее 2 млн тонн пшеницы Pixabay

За неделю с 7 по 14 июля экспортная цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе выросла на $7/т к предыдущей неделе, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены на американскую, французскую и румынскую пшеницу увеличились на $12-13/т.



В конце прошлой недели рынок пшеницы резко укрепился после новостей об ограничении судоходства по Азово-Донскому каналу из-за массированных атак на суда. Также поддержку ценам оказали умеренно бычий отчет Минсельхоза США (оценка мировых запасов пшеницы на конец сезона-2026/27 была снижена на 2,6 млн т, до 272,8 млн т — немного меньше средних ожиданий в 273,2 млн т), ухудшение видов на урожай кукурузы в ЕС и рост цен на нефть после нового витка эскалации военных действий в Иране, отметили аналитики. В начале этой недели биржевые котировки начали снижаться, реагируя на улучшение состояния посевов яровой пшеницы и кукурузы в США, однако затем рост рынка возобновился.



В июле Россия может экспортировать менее 2 млн т пшеницы, что на 20% меньше прежнего прогноза, ранее оценил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В аналитическом центре «СовЭкон» ожидают сокращения на 13%, также до 2 млн т. На темпах отгрузок могут сказаться поздняя уборка урожая, ситуация с доступностью топлива, ограниченный спрос со стороны ключевых импортеров и логистические ограничения.



Движение судов на протяжении Азово-Донского канала с 10 июля ограничено из-за атак ВСУ. Минтранс сообщал, что предпринимаются все необходимые действия «для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря». Минсельхоз отмечал, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны, при необходимости логистика будет переориентирована. Союз экспортеров и производителей зерна заверил, что обязательства России перед иностранными партнерами по поставкам зерновых культур будут исполнены в полном объеме.



Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области совместно с экспортерами начало работу над альтернативными маршрутами отгрузки зерна из-за проблем с судоходством в Азовском море, сообщила глава ведомства Анна Касьяненко в Телеграм-канале. «Сейчас наш главный приоритет — обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая. Понимая, насколько это важно для сельхозпроизводителей, <...> мы начали прорабатывать решения для устойчивой работы всей логистической цепочки», — отметила она.



ИКАР, несмотря на возникшие сложности с судоходством в Азовском море, пока не меняет прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне — 46 млн т. «Нужно разобраться в ситуации и в том, насколько она затянется», — сказал журналу Поле.рф гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



По итогам сезона-2025/26 объемы поставок российских зерновых и зернобобовых культур на внешние рынки превысили 61 млн т, что на 11% выше показателей предыдущего сельхозгода, сообщила «Объединенная зерновая компания». В том числе экспорт пшеницы достиг 47 млн т, по объему ее вывоза Россия сохранила первое место в мире, доля страны в глобальной структуре торговли пшеницей составила 21%.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

