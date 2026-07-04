Масличный клин в России достиг рекордных 27% от посевных площадей

За шесть лет площади под масличными выросли почти на 50% freepik.com

Яровой сев в России почти завершился: он был проведен на 51,5 млн га (без учета новых регионов), и, несмотря на небольшое отставание от прошлого года, итоговые площади ожидаются близкими к плановым, сообщил аналитический центр Ruseed. Главный тренд текущего сева — рост площадей под масличными. Если в 2020 году масличные агрокультуры занимали 14,4 млн га (18% от всей посевной площади), то в 2026-м их площадь, по предварительной оценке, достигнет 21,45 млн га, а доля — рекордных 27%. За шесть лет площади под масличными выросли почти на 7 млн га — почти на 50%. «При благоприятной погоде в период вегетации 2026 год имеет все предпосылки для еще одного крупного урожая масличных, а значит, сохранит высокую загрузку отечественной переработки и экспортный потенциал масложирового комплекса», — говорится в сообщении центра.



В этом году подсолнечник, по оценкам Ruseed, является основным драйвером роста посевных площадей масличных. По данным аналитиков компании, им было засеяно 11,7 млн га, что на 650 тыс. га больше, чем в 2025-м. С учетом новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — около 1,1 млн га) совокупные площади превышают 12,8 млн га. В 2026 году лидерами сева подсолнечника стали Саратовская (1,69 млн га) и Оренбургская области (1,49 млн га), а также Алтайский край (1,1 млн га).



Рапс также укрепляет позиции: его посевные площади выросли более чем на 517 тыс. га, до 2,95 млн га. Увеличение обусловлено высокой экспортной привлекательностью, стабильным спросом и наращиванием перерабатывающих мощностей. Основные площади — более половины от посевов всего ярового рапса в стране — сосредоточены в Сибири, регионы лидеры: Новосибирская область (335 тыс. га), Алтайский край (333 тыс. га), Омская область (330 тыс. га).



Посевы сои пока отстают от прошлогодних показателей: засеяно 4,2 млн га — на 570 тыс. га меньше. Но часть сои высевается позже, поэтому итоговые площади могут увеличиться, отмечают аналитики Ruseed. Основные посевы сосредоточены на Дальнем Востоке и в Центральном Черноземье, регионы-лидеры: Амурская область (примерно 870 тыс. га или около 20% от площади по стране), Алтайский край (386 тыс. га) и Курская область (328 тыс. га).



В середине июня «Агроинвестор» писал, что посевные площади подсолнечника в России Минсельхоз США (USDA) прогнозирует на уровне 11,2 млн га (10,5 млн га в сезоне-2025/26), сои — 4,6 млн га (4,5 млн га), рапса — 3,2 млн га (2,9 млн га). Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько тогда говорил, что уже состоялись рекордный сев подсолнечника и ярового рапса, однако есть определенное сокращение сева сои. По последним прогнозам ИКАР, урожай подсолнечника в России в этом году может составить 19,7 млн т (16,9 млн т в 2025-м), сои — 8,2 млн т. «Сою явно недосеют, рапса — явно пересеют, подсолнечник — также пересеют. Все меняется если не каждый день, то каждую неделю», — ранее оценивал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По данным OleoScope, урожай подсолнечника в новом сезоне покажет прирост на 7% и составит 18,687 млн т. По основным масличным культурам прирост сезон к сезону ожидается на уровне 3%, до 35,106 млн т, говорила аналитик OleoScope Лилия Варыгина.



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