Минсельхоз США прогнозирует рост мирового производства масличных

Урожай подсолнечника в сезоне-2026/27 может вновь достичь рекорда Pixabay

Согласно июньскому прогнозу Минсельхоза США (WASDE USDA), мировое производство основных масличных культур продолжит расти. Их совокупный урожай в сезоне-2026/27 достигнет 718,2 млн т (плюс 17,5 млн т к предыдущему сезону). Основное увеличение ожидается в производстве подсолнечника — плюс 12,3% к 62,1 млн т. Согласно последней оценке, урожай агрокультуры в России в сезоне-2026/27 ожидается на уровне 19,5 млн т против 19,2 млн т в прогнозе за май и 17,5 млн т в сезоне-2025/26. Сбор сои оценочно составит 8,8 млн т против 9 млн т в прошлом отчете и текущем сезоне, рапса — 6 млн т в отчетах за июнь и май, 5,5 млн т — в сезоне-2025/26. Актуальные посевные площади подсолнечника в России USDA оценивает в 11,2 млн га (10,5 млн га в сезоне-2025/26), сои — 4,6 млн га (4,5 млн га), рапса — 3,2 млн га (2,9 млн га).



Производство сои в мире, согласно WASDE, составит 441,3 млн т (плюс 12,1 млн т год к году). Рост производства опережает увеличение потребления, однако высокий спрос со стороны Китая и перерабатывающей отрасли продолжает поддерживать рынок, сообщает OleoScope. Мировое производство рапса оценивается в 96,7 млн т, что на 1,3 млн т больше год к году. Рынок сохраняет темпы роста благодаря сохраняющемуся спросу со стороны биотопливной отрасли. Мировое производство растительных масел в сезоне 2026/27 оценивается примерно в 244,1 млн т, что на 6,4 млн т выше уровня предыдущего сезона. Максимальный прирост приходится на подсолнечное масло. Мировое потребление растительных масел также повышается, прежде всего в странах Азии. Это ограничивает накопление запасов и поддерживает устойчивый спрос на масличные культуры.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что пока давать оценки урожая масличных рано, поскольку их сев продолжается. «Но мы видим, что уже состоялись рекордный сев подсолнечника и ярового рапса, однако есть определенное сокращение сева сои», — прокомментировал он «Агроинвестору». По предварительным оценкам ИКАР, урожай подсолнечника в сезоне-2026/27 может приблизиться к рекордной отметке в 20 млн т, также возможен рекорд по рапсу. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что сев масличных в июне традиционно приносит сюрпризы, и этот год не стал исключением. «Сою явно недосеют, рапса — явно пересеют, подсолнечник — также пересеют. Все меняется если не каждый день, то каждую неделю», — говорит он.



По данным OleoScope, урожай подсолнечника в новом сезоне покажет прирост на 7% и составит 18,687 млн т против 17,513 млн т в сезоне-2025/26. По шести основным масличным культурам прирост сезон к сезону ожидается на уровне 3%, до 35,106 млн т, говорит аналитик OleoScope Лилия Варыгина. Она также сообщила «Агроинвестору», что за первые пять месяцев 2026 года экспорт масличных культур увеличился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,57 млн т. Оценка вывоза растительных масел за этот период составила 2,97 млн т, что на 4% ниже, чем в прошлом году.



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