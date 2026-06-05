Экспорт масличных вырос на 39%

Экспорт подсолнечника по-прежнему низкий из-за высокой пошлины Pixabay

В январе-мае экспорт масличных из России составил 1,57 млн т, что на 39% выше, чем за аналогичный период 2025 года, оценили аналитики OleoScope. Основной вклад обеспечили соевые бобы — рост в 2,7 раза, до 708 тыс. т. Ключевым внешним рынком сбыта российской сои остается Китай, куда было поставлено 476 тыс. т. Аналитики поясняют, что российская соя без ГМО используется там в пищевых целях. Кроме того, в этом году появился еще один крупный покупатель — Иран, который приобрел около 25 тыс. т. При этом экспорт соевого масла из России упал на 2%, до 253 тыс. т.



На втором месте по динамике отгрузок лен: плюс 22%, до 544 тыс. т, отмечают аналитики. В то же время рапс — единственная масличная культура, экспорт которой в этом году падает. Его поставки за рубеж в январе-мае, по данным OleoScope, составили 146 тыс. т, потеряв год к году 43%. Отгрузки рапсового масла составили 734 тыс. т, прибавив год к году 10%. При этом 90% объема было отправлено в Китай. Экспорт подсолнечника из России по-прежнему остается небольшим из-за пошлины в 50%. В январе-марте 2026 года отгрузки составили 147 тыс. т, увеличившись год к году на 4%. Практически весь объем ушел в страны ЕАЭС.



Основным покупателем сои остается Китай, который закупает ее исключительно в пищевых целях, так как российские бобы — не ГМ, говорят в Масложировом союзе. «Нехватка перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке и недостаточный уровень экспортной пошлины способствуют вывозу сырья к ближайшему соседу. Соя является сырьем для внутреннего рынка потребления соевого шрота и требует более высокого уровня защитных мер. Справедливо будет, если пошлина на экспорт всех трех культур — сои, рапса и льна — будет одинаковой, 30%. Мы рассчитываем, что в этом сезоне, после ввода в эксплуатацию МЭЗа “Содружества” на Дальнем Востоке тема экспорта сои как сырья сойдет на нет», — прокомментировала представитель Масложирового союза «Агроинвестору». В то же время рапс на сейчас достаточно защищен экспортной пошлиной, и в текущем сезоне рекордный урожай рапса позволил переработчикам подсолнечника частично переориентироваться на эту культуру и увеличить объемы производства масла и шрота, так как переработка «семечки» на экспорт почти весь сезон была в минусе.



Управляющий директор «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов в числе значимых покупателей также называет Белоруссию и Казахстан. Впрочем, основным фактором роста экспорта соевых бобов он называет высокий урожай: в прошлом году Россия собрала 9 млн т сои против 7 млн т годом ранее. Это расширило товарное предложение и повысило его доступность. Также дело в структуре спроса покупателей, сказал он «Коммерсанту». Так, Китай заинтересован в первую очередь в закупке сырья для собственной переработки, а для российского соевого масла якорного потребителя пока нет.



В то же время гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что российские МЭЗы вряд ли ощутили или тем более пострадали от роста экспорта льна ввиду относительно небольших мощностей для его переработки. Это касается и сои. «У нас в этому году, по крайней мере в ЦФО, отмечается избыток льна относительно имеющихся перерабатывающих мощностей», — отмечает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. По его словам, перепроизводство составляет 1,5-2 млн т, и, естественно, этот объем идет на внешние рынки, так как переработка льна в России только развивается. Эксперт считает, что в этих условиях, чтобы обеспечить заработок и гарантированный сбыт для сельхозпроизводителей, государство могло бы ввести беспошлинную квоту на экспорт сои и льна.



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