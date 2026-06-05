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Россия и Саудовская Аравия укрепят сотрудничество в части продовольственной безопасности

Ее обеспечение — приоритет для стран

| Агроинвестор |

В первую очередь Россия обеспечила себя базовыми продуктами питания
В первую очередь Россия обеспечила себя базовыми продуктами питания

Россия и Саудовская Аравия успешно осуществляют взаимные поставки продукции АПК, которая востребована потребителями каждого из государств, но по разным причинам там не производится. Другие возможности совместной работы представители бизнеса и профильных ведомств стран обсудили на конференции «Продовольственная безопасность — основа решения ключевых государственных задач», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Продовольственная безопасность предполагает, что потребитель в любое время имеет физический и экономический доступ к достаточному количеству безопасной и питательной пищи, отметила первый заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова. Наша страна начала идти по этому пути еще в начале 2000-х годов, напомнила она. «Прежде всего, мы себя обеспечили такими основными продуктами, как мясо, зерно, подсолнечное масло, сахар», — перечислила она.

В 2014 году наша страна впервые столкнулась с санкциями, что подтолкнуло государство оказать дополнительную поддержку ряду отраслей, в том числе тепличному овощеводству и садоводству. Благодаря господдержке эти сектора стали активно развиваться. Уже сегодня наша страна обеспечена яблоками на 83%, а к 2030-му, как рассчитывает , самообеспеченность ими достигнет 100%. «Мы планируем производить 2,7 млн т яблок по сравнению с 0,6 млн т в 2014-м», — уточнила Фастова.

Кроме прямых мер господдержки — возврата части понесенных затрат, льготных кредитов — российские предприятия АПК также имеют налоговые льготы, в том числе налог на прибыль 0% и льготный НДС 10% по основным видам продукции, что тоже позитивно сказывается на достижении показателей продовольственной безопасности. В 2020 году наша страна впервые экспортировала больше продукции, чем импортировала, напомнила Фастова, а по итогам 2025 года экспорт продукции АПК составил $41,6 млрд.

Теперь задача агросектора — не только продолжать обеспечивать внутренние потребности рынка и увеличивать экспорт, но и развивать семеноводство, селекцию, генетику, производство ветеринарных препаратов, кормовых добавок. И Россия уже готова предложить другим странам сотрудничество, в том числе в этих высокотехнологичных направлениях. «У нас уже появился свой кросс птицы. И как раз представители Саудовской Аравии ездили на наше предприятие, смотрели его и подписали соглашение о сотрудничестве», — рассказала Фастова.

Для Саудовской Аравии обеспечение продовольственной безопасности тоже является приоритетом. Заместитель министра по вопросам животноводства и рыболовства Министерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Али бин Мохаммед Аль-Шайхи сказал, что в королевстве действует программа устойчивого сельскохозяйственного развития (Саудовское село), которая охватила всю его территорию и позволила увеличить производство продукции АПК. Раньше, добавил он, производством в Саудовской Аравии занимались только крупные корпорации, у которых были большие финансовые ресурсы.

Сегодня село играет большую роль в объеме выпуска продукции АПК. «Мы оказываем всевозможную помощь и предоставляем дотации нашим сельхозпроизводителям во всех областях и районах нашей страны, так как сельское хозяйство — это суть социально-экономического развития», — подчеркнул заместитель министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства Мансур Аль Мушаити.

На обеспечение продовольственной безопасности страны, согласно внутренней программе Саудовской Аравии, будет выделено $80 млрд, которые в том числе будут направляться на сектора, которые в стране считают приоритетными, поделился гендиректор Национального центра развития промышленности Королевства Саудовская Аравия Салех Аль-Солами. Он добавил, что в стране также разработана стратегия по логистике. «Мы считаем, что Саудовская Аравия — это мировая держава, которая уделяет именно логистике очень большое внимание, так как мы связаны с тремя континентами: Азией, Африкой и Европой», — отметил он. В связи с этим страна может стать своего рода площадкой для старта и осуществления различного рода программ, которые вписываются в такие проекты, как зоны свободной торговли.

Али бин Мохаммед Аль-Шайхи отметил, что королевство готово сотрудничать с иностранными компаниями в части заполнения пробелов, которые есть в местном секторе АПК. Страна предоставляет зарубежным инвесторам, желающим сотрудничать в части локализации производства и технологий в королевстве, хорошие условия, добавил он.

«Мы можем подтвердить, что Саудовская Аравия на самом деле предоставляет прекрасные условия поддержки в рамках экономических свободных зон и других инструментов, и мы видим, сколько крупнейших мировых производителей приходят в Саудовскую Аравию, размещают свои производства», — сказал директор по международным проектам и кооперации, старший вице-президент Азамат Катбамбетов. Компания работает на экспортных рынках с 2012 года, а в Саудовскую Аравию начала поставки в 2018 году. «И могу сказать, что мы добились довольно существенных результатов. На сегодняшний день, объем продукции, поставленной нашей компанией, составляет 10% всего импорта Саудовской Аравии — это порядка 60 тыс. т в год», — подчеркнул он.

При этом в группе видят новые направления сотрудничества с королевством. «Саудовская Аравия целенаправленно идет к обеспечению продовольственной безопасности, в том числе в части мяса птицы. На сегодняшний день внутреннее ее потребление там составляет порядка 1,7 млн т, а собственное производство в этом году, наверное, уже достигнет больше 1,2 млн т, — сказал Катбамбетов. — Поэтому мы видим большой потенциал в части поставок в страну кормов для обеспечения стабильности сектора». Сейчас, по его данным, потребление кормов только для птицы в Саудовской Аравии составляет порядка 3,6 млн т, а в следующие десять лет увеличится до 6,5 млн т.

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