Зарплатные ожидания студентов в период совмещения работы с учебой остаются умеренными

При выборе работы для студентов аграрных вузов решающую роль играет оплата труда: ее назвали ключевым критерием 64,1% участников Всероссийского опроса, проведенного образовательной платформой «Я в Агро» Россельхозбанка. Почти так же важны гибкий график и комфортная атмосфера в коллективе. Кроме того, в топе критериев выбора — стабильность работодателя, близость к дому, официальное оформление и быстрый карьерный рост, рассказали «Агроинвестору» в Россельхозбанке.



Зарплатные ожидания студентов в период совмещения работы с учебой остаются умеренными: 56% респондентов назвали комфортной вилку от 40 тыс. руб. до 80 тыс. руб. в месяц. После получения диплома 89% респондентов хотят получать свыше 80 тыс. руб., в том числе 30% — более 150 тыс. руб. в месяц.



Согласно результатам опроса, почти 61% его участников готовы начать работать прямо сейчас или в ближайшие два месяца. При этом 30,6% ориентированы на поиск учебной и производственной практики; 24,5% — ищут постоянную работу; 13,2% — рассматривают предложения с частичной занятостью; 6,7% — сказали о стажировке. 25% респондентов пока не определились, но готовы пробовать разные варианты.



Самое востребованное направление у молодежи — работа на предприятии (67,5% участников опроса), 30,9% респондентов хотят строить карьеру в органах государственного и муниципального управления. При этом 64,7% студентов готовы трудиться очно, однако возможность гибридного графика или удаленной работы существенно расширяет воронку потенциальных кандидатов. Вместе с тем, 51,7% участников опроса признали, что у них нет практического опыта, поскольку сложно совмещать работу с учебой.



Среди основных проблем при поиске работы студенты называют нехватку информации о реальных требованиях работодателей и отсутствие четкого карьерного плана. Кроме того, 40,3% участников опроса отметили, что испытывают трудности из‑за отсутствия реальных практических навыков, которые часто обозначены как необходимое требование в описании вакансии.



По итогам прошлого года на предприятиях АПК доля сотрудников в возрасте до 35 лет составляла 15,5% от их общего числа. Такие данные Минсельхоз опубликовал в Единой межведомственной информационно-статистической системе, ранее обратили внимание «Ведомости». Укомплектованность кадрами предприятий АПК составила 91,5%, при этом 89% сотрудников АПК работают в отрасли более пяти лет, следует из данных министерства. Ведомство утвердило методику расчета показателей в декабре 2024 года в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Один из ключевых показателей проекта — обеспечение отрасли молодыми кадрами. Сейчас в АПК работает 6,4 млн человек, преобладают сотрудники в возрасте 37-57 лет. Дефицит кадров оценивается в 200-300 тыс. человек.



