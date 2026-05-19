Посевная кампания в «Агросиле» идет по плану

Озимые успешно перезимовали и находятся в хорошем состоянии Pixabay

Посевная в холдинге «Агросила» проходит строго в соответствии с плановыми показателями как по срокам, так и по площадям, сообщила компания. В этом году она увеличит общую посевную площадь на 11,1 тыс. га (5,8%), до более чем 202 тыс. га благодаря сокращению паровых земель. Ячмень посеян на 25 тыс. га (90,43% от плана), яровая пшеница — на 27,2% от запланированных 27,5 тыс. га, горох посеян в полном объеме на площади 1,6 тыс. га. Сев рапса проведен на 20,4% запланированных площадей, подсолнечника — на 72,4% от плана.



Озимые культуры, посеянные под урожай 2026 года (озимой пшеницей было засеяно более 55,8 тыс. га), успешно перезимовали и находятся в хорошем состоянии, оценили в компании. После возобновления вегетации проведены плановые подкормки азотными удобрениями и обработки против сорняков, что создает основу для получения запланированной урожайности. Вся работа сосредоточена на достижении целевых показателей урожайности. Так, по сахарной свекле планируется достичь 443,3 ц/га, по озимой пшенице — 46 ц/га, по ячменю — 42 ц/га, по подсолнечнику — 21,6 ц/га, по рапсу — 20 ц/га.



Система севооборотов в агрофирмах холдинга выстроена так, чтобы в первую очередь обеспечивать сырьем собственные перерабатывающие предприятия: «Заинский сахар», элеваторы и животноводческие комплексы. Приоритетными культурами остаются сахарная свекла, пшеница, ячмень, рапс, подсолнечник, кукуруза и многолетние травы. В этом году в структуру посевов была добавлена новая для холдинга культура — горчица на маслосемена, которая заняла более 3,6 тыс. га. Это решение направлено на диверсификацию масличного направления и повышение рентабельности севооборотов.



В этом году «Агросила» внедрила изменения в технологию сева и систему минерального питания сахарной свеклы и подсолнечника. Цель нововведений — более эффективное использование удобрений, сокращение сроков сева и увеличение урожайности. Технология проходит производственные испытания на части площадей, и при успешном результате будет масштабирована на все агрофирмы холдинга. Также продолжается использование технологии прямого высева (No-Till). По этому методу традиционно высевается рапс, и в этом году площади под этой культурой с применением No-Till были расширены.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

