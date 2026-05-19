разделы

реклама

журналы

Посевная кампания в «Агросиле» идет по плану

Площадь сева в этом году будет расширена

| Агроинвестор |

Озимые успешно перезимовали и находятся в хорошем состоянии
Озимые успешно перезимовали и находятся в хорошем состоянии

Посевная в холдинге «» проходит строго в соответствии с плановыми показателями как по срокам, так и по площадям, сообщила компания. В этом году она увеличит общую посевную площадь на 11,1 тыс. га (5,8%), до более чем 202 тыс. га благодаря сокращению паровых земель. Ячмень посеян на 25 тыс. га (90,43% от плана), яровая пшеница — на 27,2% от запланированных 27,5 тыс. га, горох посеян в полном объеме на площади 1,6 тыс. га. Сев рапса проведен на 20,4% запланированных площадей, подсолнечника — на 72,4% от плана.

Озимые культуры, посеянные под урожай 2026 года (озимой пшеницей было засеяно более 55,8 тыс. га), успешно перезимовали и находятся в хорошем состоянии, оценили в компании. После возобновления вегетации проведены плановые подкормки азотными удобрениями и обработки против сорняков, что создает основу для получения запланированной урожайности. Вся работа сосредоточена на достижении целевых показателей урожайности. Так, по сахарной свекле планируется достичь 443,3 ц/га, по озимой пшенице — 46 ц/га, по ячменю — 42 ц/га, по подсолнечнику — 21,6 ц/га, по рапсу — 20 ц/га.

Система севооборотов в агрофирмах холдинга выстроена так, чтобы в первую очередь обеспечивать сырьем собственные перерабатывающие предприятия: «», элеваторы и животноводческие комплексы. Приоритетными культурами остаются сахарная свекла, пшеница, ячмень, рапс, подсолнечник, кукуруза и многолетние травы. В этом году в структуру посевов была добавлена новая для холдинга культура — горчица на маслосемена, которая заняла более 3,6 тыс. га. Это решение направлено на диверсификацию масличного направления и повышение рентабельности севооборотов.

В этом году «» внедрила изменения в технологию сева и систему минерального питания сахарной свеклы и подсолнечника. Цель нововведений — более эффективное использование удобрений, сокращение сроков сева и увеличение урожайности. Технология проходит производственные испытания на части площадей, и при успешном результате будет масштабирована на все агрофирмы холдинга. Также продолжается использование технологии прямого высева (No-Till). По этому методу традиционно высевается рапс, и в этом году площади под этой культурой с применением No-Till были расширены.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы