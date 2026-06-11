В июне цены на масличные могут незначительно вырасти

Расширение посевов подсолнечника и рапса усиливает ожидания высокого предложения в новом сезоне flickr.com

По прогнозу аналитического центра Ruseed, в июне цены на подсолнечник будут находиться в диапазоне 35-35,5 тыс. руб./т — немногим выше текущего уровня в 34,6 тыс. руб./т (цена производителей, без НДС, EXW). Снижение экспортной пошлины на подсолнечное масло может оказать умеренную поддержку внутреннему рынку, однако высокие запасы и ожидания хорошего урожая могут сдерживать рост, считают аналитики. В июне прошлого года подсолнечник стоил свыше 36,3 тыс. руб./т, следует из обзора. Из-за холодной погоды весенняя посевная кампания стартовала позже обычного, однако основные площади уже засеяны, подсолнечник занял 12,3 млн га — на 10% больше, чем в прошлом году, сравнили аналитики. Расширение посевных площадей усиливает ожидания высокого предложения в новом сезоне.



Средняя цена на рапс в мае составила около 32,9 тыс. руб./т, снизившись год к году на 14% на фоне давления рекордного урожая в 2025-м. Аналитики Ruseed прогнозируют умеренное повышение цен до 33-33,5 тыс. руб./т в июне. В июне прошлого года рапс стоил 39,3 тыс. руб./т. Ожидаемое расширение посевных площадей усиливает ожидания высокого предложения в новом сезоне. К концу первой декады июня яровым рапсом было засеяно 2,8 млн га (+22% к показателю прошлого года), что создает предпосылки для сохранения давления на цены в июне и во второй половине сезона.



Рекордный прошлогодний урожай сои (9 млн т) и экспортная пошлина продолжают оказывать давление на цены агрокультуры. Крепкий рубль также ограничивает маржинальность экспорта, что приводит к сохранению значительных объемов на внутреннем рынке. В мае средняя цена сои составила около 25,7 тыс. руб./т (-24,5% год к году). Прогноз аналитического центра Ruseed на июнь: 25,9-26,5 тыс. руб./т. В июне прошлого года цены достигали почти 33,5 тыс. руб./т. При этом отставание темпов сева сои от прошлогодних может оказать умеренную поддержку ценам во второй половине сезона, допускают аналитики.



«В целом, дальнейшая динамика цен на масличные культуры будет во многом зависеть от хода текущей посевной кампании и погодных условий в период вегетации, — говорится в обзоре. — При нормальном развитии посевной и подтверждении высокого урожая, давление нового предложения на рынок может усилиться к началу осени 2026 года».



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