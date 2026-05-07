Задержка сева масличных поддерживает цены на них

Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от погодных условий в период вегетации

Из-за холодной весны повышаются риски смещения сроков развития культур и снижения урожайности
По прогнозу аналитического центра , в мае цена на подсолнечник может находиться в диапазоне 34,5-34,7 тыс. руб./т — немного выше текущего уровня (около 34,3 тыс. руб./т). В мае прошлого года подсолнечник стоил почти 38,4 тыс. руб./т. «Исторически майские цены на подсолнечник чаще всего остаются на уровне апреля или незначительно растут (средний прирост порядка +1-2%), — говорится в обзоре. — В последние годы динамика стала более волатильной. В 2026 году ожидается сохранение цен вблизи апрельских значений».

Дополнительную поддержку внутреннему рынку подсолнечника в мае оказывает экспортная пошлина на подсолнечное масло — 4650 руб./т против 16222,4 руб./т в апреле: она ослабляет давление на внутренние цены. Вместе с тем, ожидаемое небольшое сокращение площади сева агрокультуры ограничивает потенциал снижения цен. Задержка сева из-за погодных условий также поддерживает рынок.

Цены на рапс в мае обычно находятся на уровне апреля или немного ниже (среднее изменение около -3%). В последние сезоны динамика стала более стабильной, отмечают аналитики . В этом году с учетом высокого предложения они также ожидают сохранения цен вблизи апрельских уровней или их умеренный рост до 34 тыс. руб./т с текущих 33,2 тыс. руб./т. В мае прошлого года рапс стоил более 38,1 тыс. руб./т. «Ожидаемое расширение посевных площадей (+5%) усиливает ожидания высокого предложения в новом сезоне, однако темпы сева ярового рапса пока ниже прошлогодних, что повышает риски снижения урожайности», — обращают внимание аналитики .

Похожая ситуация с соей: ожидаемое расширение посевных площадей (+1%) поддерживает ожидания высокого предложения в новом сезоне, однако темпы сева отстают от прошлогодних, что увеличивает риски смещения сроков вегетации и может ограничить потенциал урожайности. По мнению аналитиков , в мае цены на сою могут быть в диапазоне 26-26,6 тыс. руб./т против текущих примерно 26 тыс. руб./т и 34 тыс. руб./т в мае прошлого года. Рынок сои находится под давлением экспортной пошлины и рекордного урожая прошлого года в 9 млн т. Экспорт ограничен как пошлиной, так и крепким рублем, что снижает привлекательность внешних поставок и оставляет значительные объемы на внутреннем рынке.

Дальнейшая динамика цен на масличные будет во многом зависеть от хода текущей посевной и погодных условий в период вегетации, отмечает . Из-за холодной весны и отставания сева повышаются риски смещения сроков развития культур и снижения урожайности. Если неблагоприятная погода сохранится, то это может поддержать цены во второй половине лета. При нормализации посевной и подтверждении высокого урожая давление нового предложения способно усилиться к началу осени, прогнозируют аналитики.

