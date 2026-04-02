В апреле цены на масличные могут незначительно вырасти

Цены на масличные пойдут вниз с поступлением нового урожая

В апреле подсолнечник может подорожать до 36-36,8 тыс. руб./т с нынешних 35,6 тыс. руб./т, прогнозирует аналитический центр компании Ruseed. В апреле прошлого года цена достигала 38,3 тыс. руб./т. Исторически апрельские цены на подсолнечник незначительно превышают мартовские — в среднем на 2-3%, сравнивают аналитики. В этом году они ожидают сохранения этой тенденции — стабилизацию цены или умеренный рост в пределах сезонной нормы с последующим ослаблением к новому урожаю.



Экспортная пошлина на подсолнечное масло в апреле увеличилась до 16222,4 руб./т против 9687 руб./т в марте, что снижает волатильность и сдерживает рост цен на семечку. Дополнительным фактором являются высокие запасы масличных в сельхозорганизациях, в т. ч. подсолнечника (на начало марта запасы семечки были на 4% выше, чем годом ранее), отмечают аналитики Ruseed.



Между тем, средняя стоимость подсолнечного масла с поставкой из портов Черного моря на 30 марта составила $1,35 тыс. за тонну, следует из данных OleoScope. За месяц показатель увеличился на 3,3%, год к году — на 20,1%. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) рост средней экспортной стоимости подсолнечного масла оценивали в 1,9% за месяц и в 19,2% неделя к неделе, пишет «Коммерсантъ».



Рапс в апреле может подорожать с 35,7 тыс. руб./т до 37-38 тыс. руб./т, считают аналитики Ruseed. Годом ранее цена была на уровне 37,4 тыс. руб./т. «Исторически апрельские цены на рапс, как правило, превышают мартовские (в среднем на 3-5%). В 2026 году, на фоне рекордного урожая, высоких запасов и высокого предложения, ожидается стабилизация с последующим переходом к боковой динамике и ослаблением цен к новому урожаю», — прогнозирует Ruseed.



Цены на сою в апреле могут сложиться в диапазоне 28,3-28,8 тыс. руб./т против текущих 27,9 тыс. руб./т и свыше 34,4 тыс. руб./т в апреле прошлого года. Исторически апрельские цены на сою незначительно отклоняются от мартовских (в среднем на 1-2%). С учетом высокого предложения в апреле аналитики Ruseed ожидают сохранения боковой динамики или умеренного роста в пределах сезонной нормы с последующим ослаблением цен к новому урожаю.



Согласно прогнозной структуре сева от Минсельхоза, в этом году масличные могут занять 22,4 млн га (21,06 млн га). В том числе посевы подсолнечника увеличатся до почти 12 млн га (11 млн га в 2025 году), а его валовой сбор — до 19,1 млн т при расчетной урожайности 16 ц/га (сбор в 2025-м — 17 млн т). Площади под соей оцениваются в 4,8 млн га (4,7 млн га), валовой сбор — почти в 8,6 млн т при расчетной урожайности 17,8 ц/га (8,9 млн т). Площадь сева ярового и озимого рапса прогнозируется на уровне 3,2 млн га (2,9 млн га), валовой сбор — 5,8 млн т при расчетной урожайности 18,4 ц/га (5,68 млн т).



