Прибыль растениеводства за прошлый год упала на 44%

Сохранение действующих ограничений на экспорт продукции может привести к дальнейшему ухудшению финансового состояния сектора

В 2025 году растениеводство в России вошло в более глубокую фазу спада: прибыль сектора до уплаты налогов сократилась на 43,7%, до 161,9 млрд руб. против 287,7 млрд руб. в 2024-м, сообщил аналитический центр «СовЭкон», проанализировав данные Росстата. «Это стало самым резким годовым снижением с 2017 года. По сравнению с пиковым уровнем 2021 года прибыль сектора сократилась более чем вдвое», — сравнили аналитики.



«Нынешнее снижение — не разовый провал, а продолжение более широкого ухудшения, начавшегося после введения в 2021 году экспортных пошлин и других ограничений», — говорится в сообщении «СовЭкона». По его оценке, именно эти меры стали ключевым фактором ослабления финансовых результатов в отрасли. Экспортные пошлины на зерновые и масличные системно занижают внутренние цены относительно уровней, которые производители получали бы без этих ограничений, отмечают аналитики. «По оценке "СовЭкон", в 2021—2025 годах экспортные пошлины и ограничения стоили сектору растениеводства 7-12% совокупной выручки», — подсчитали в центре. Кроме того, после 2022 года мировые цены на сельхозпродукцию начали снижаться. Одновременно росли затраты на импортную сельхозтехнику, средства защиты растений и семена, а также расходы на оплату труда, напоминает «СовЭкон».



Схожие по величине снижения прибыли в растениеводстве наблюдались и раньше, однако тогда это было отклонением внутри общего восходящего тренда. Сейчас же после пика 2021 года доналоговая прибыль отрасли снижалась три года подряд, а в 2025-м резко обвалилась, подчеркивают аналитики. По их мнению, сохранение действующих ограничений на экспорт продукции и импорт средств производства в ближайшие годы приведет к дальнейшему ухудшению финансового состояния сектора и сокращению сборов основных культур, прежде всего зерновых.



На прошлой неделе на съезде АККОР вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев сказал, что в 2025 году сельское хозяйство недополучило более 100 млрд руб. прибыли. Среди ключевых причин — дисбаланс цен на сельхозпродукцию и материально-технические ресурсы. «Мы последние годы отчитываемся объемами производства, как мы говорим, “валовкой”: все прирастает, вот уже достигаем объемов, которые превышают советские годы плановой экономики, — цитировал его «Интерфакс». — Но мы видим с другой стороны: а доходы-то падают. Вот в прошлом году при всех результатах физических 100 с лишним миллиардов рублей прибыли сельское хозяйство России потеряло. И особенно, что обидно и опасно, по таким, казалось бы, классическим продуктам, как зерновая продукция и молоко».



