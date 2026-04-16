Урожай масличных может обновить рекорд

Дефицит сырья по итогам года прогнозируется на уровне 2,5 млн тонн

Урожай масличных в этом году может обновить рекорд и составить 35,5 млн т, что на 2% больше, чем в 2025-м. Такой прогноз озвучил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев на Масложировой конференции, пишет ТАСС. Также ожидается очередной рекордный прирост по перерабатывающим мощностям. «Если посмотреть на 2021 год, то у нас объем производства масличных практически сравнялся с объемом мощностей. И в 2026 году мы опять вырвались вперед, практически на 10% добавляем мощностей. То есть сегодня это гарантирует производителям сырья 100% сбыт их продукции. Мы, соответственно, в состоянии всю продукцию переработать и поставить на внутренний рынок», — сказал Мальцев.



Перерабатывающие мощности благодаря новым инвестпроектам вырастут на 9% и составят 38 млн т, приводит данные OleoScope. Дефицит сырья по итогам года прогнозируется на уровне 2,5 млн т. Наибольшая диспропорция, как и в прошлом году, ожидается в Центральном федеральном округе — при производстве 9,3 млн т масличных мощности их переработки превысили 14,2 млн т. В Северо-Западном округе дефицит составляет 2,4 млн т, в Южном — 1,8 млн т.



При этом доходность производителей подсолнечного масла в 2025 году снизилась до 0,8%, а в отдельные периоды маржинальность отрасли опускалась ниже минус 20%, пишет Поле.рф. Негативную экономику в союзе связывают в том числе с валютными колебаниями и действующим механизмом экспортных пошлин, которые рассчитываются на основе курса рубля к доллару и мировых цен на подсолнечное масло. «На фоне роста курса подтянулась цена на семечку, и мы опять попали в эти “ножницы”, когда цена на семечку выросла, пошлина поднялась, а курс откатил назад, и все схлопнулось. И фактически мы опять провалились в минус», — отметил Мальцев.



«Что касается экспорта, как я уже говорил, невзирая на то, что по физике в 2025 году против 2024 мы немножко сдали назад, в 2026 году мы видим существенную прибавку, как в физическом объеме, так и в ценовом, благодаря благоприятной конъюнктуре по ценам на внешнем рынке. Поэтому я думаю, что 2026 год будет очередным годом рекордов по экспорту масложировой продукции», — цитирует Мальцева ТАСС. Главным ожидаемым результатом этого года должен стать рост экспорта растительных шротов, который, по оптимистичному сценарию, должен составить +23,9%. Вывоз растительных масел может увеличиться на 11,5%, прочих продуктов масложирового комплекса — 11%, уточняет OleoScope.



Однако без смягчения денежно-кредитной политики и корректировки экономических условий давление на переработку сохранится. В этом случае даже при рекордных прогнозах по урожаю, приросту мощностей и экспорта часть потенциала отрасли не будет реализована, опасаются в союзе. «Мы рассчитываем, что все-таки ситуация исправится, и мы в этом году увидим ту или иную стабилизацию, чтобы можно было дальше реализовывать экспортные стратегии, потому что для нас, конечно, экспорт с таким курсом — 100% стагнация», — резюмировал Мальцев (цитата по Поле.рф).



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

