План сева подсолнечника пока выполнен на 10,2%

Причина отставания сева от темпов прошлого года — холодный и влажный апрель

Подсолнечник посеян на 1,23 млн га — 10,2% от плана, сообщил аналитический центр компании Ruseed, отметив, что отставание от темпов прошлого года пока заметное. Причина — холодный и влажный апрель. СКФО — единственная зона без отставания. Фактически это единственный округ, где условия сложились благоприятно, и посевная кампания идет в нормальном режиме, там подсолнечником засеяно на 3% больше, чем на соответствующую дату прошлого года, сравнили аналитики.



По темпу посевных работ лидирует Краснодарский край, где план выполнен на 82%. По оценке Ruseed, это один из самых стабильных сезонов для региона. В Ставропольском крае уверенный темп сева, немного выше прошлогоднего уровня, пока план выполнен на 60%. Высокая интенсивность работ в Чечне, где подсолнечник посеяли на 69% от плана. В Херсонской области план выполнен на 58,7%, работы идут активно, несмотря на погодные риски.



Медленнее, чем в прошлом году, идет сев подсолнечника в Ростовской области (17% от плана), Крыму (24%), Воронежской (9%) и Курской (8%) областях. В то же время основные зоны производства подсолнечника — Центральный федеральный округ и Поволжье — фактически еще не включились в посевную кампанию. В целом по ЦФО выполнено около 5% от плана сева, работы сдвинуты на две-три недели. Поволжье, где агрокультура должна занять свыше 5 млн га, сев фактически не начали. Урал и Сибирь находятся на начальной стадии сева, что пока соответствует календарным срокам.



После холодного апреля в начале мая ожидаются дожди выше нормы, что будет мешать выходу техники в поле, предупреждают аналитики Ruseed. Это означает, что сев пойдет неравномерно — с паузами между «окнами». При потеплении во второй половине мая темпы резко вырастут, и основная часть работ пройдет в период 10-25 мая, прогнозируют они. Таким образом, отставание в темпах сева будет частично компенсировано в мае, однако из-за неравномерных погодных условий часть сева сместится на более поздние агротехнические сроки. «В этих условиях именно погодная динамика мая-июня во многом будет определять итоговый результат сезона», — резюмирует Ruseed.



В начале марта аналитики Ruseed прогнозировали, что площадь сева подсолнечника в этом году может составить около 10,9 млн га, что примерно на 2% ниже уровня 2025 года, однако остается существенно выше показателей предыдущих лет. Относительно периода 2023-2025 годов рост посевов составит около 6%. В прошлом году, по данным Росстата, подсолнечник был посеян на 11,08 млн га (без учета новых регионов). По прогнозу Минсельхоза, в этом году агрокультура займет 11,99 млн га, включая 1,1 млн га в новых регионах. На прошлой неделе замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в кулуарах Кавказского инвестиционного форума сказал, что агроведомство не намерено пересматривать структуру посевных площадей, несмотря на непогоду в ряде регионов.



