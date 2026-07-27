Пошлина на экспорт подсолнечного масла выросла в 2,3 раза

Мировые цены на подсолнечное масло остаются стабильными Орелмасло

В августе пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 7748 руб./т против 3294 руб./т в июле. Ставка рассчитывалась при индикативной цене в $1298/т, в июле — $1297/т. Пошлина на вывоз подсолнечного шрота в августе составит 312,4 руб./т, индикативная цена — $228,4/т ($215/т). При этом пошлина на экспорт подсолнечного шрота с мая по июль была нулевой, сообщается на сайте Минсельхоза.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что судоходство в Азово-Донском канале из-за атак БПЛА ограничено с 10 июля. По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в результате экспорт подсолнечного масла сейчас может вестись только через глубоководные порты. Этот фактор снижает объем отгрузок продуктов переработки масличных культур. Аналитик OleoScope Лилия Варыгина говорит, что мировые цены на подсолнечное масло остаются на высоком уровне. Так, на условиях FOB Черное море на 27 июля оно подорожало на 1,9% (25 $), до $1345/т. При этом рост цен сдерживается скидками на подсолнечное масло из Аргентины, добавляет она.



«Несмотря на текущий рост, дальнейшего увеличения объемов вывоза не прогнозируется в связи с сезонным и логистическим фактором. Ключевыми покупателями остаются Индия (753 тыс. т за первое полугодие 2026-го) и Турция (563 тыс. т), поставки в которые происходят как раз через Черноморские порты», — сообщила Варыгина «Агроинвестору». По ее словам, прогноз общего экспорта подсолнечного масла по итогам сезона-2025/26 сохраняется на уровне 4,5-4,8 млн т. Аналитик также добавляет, что активный рост отгрузок наблюдается только на китайском направлении — поставки масел в КНР выросли на 27%, превысив $1 млрд, а экспорт шротов в Китай за тот же период увеличился на 91%, достигнув $225 млн.



В то же время, несмотря на резкий рост пошлины на экспорт масла относительно июля, текущая ставка остается значительно ниже апрельского пика — 16,2 тыс. руб./т, отмечают в аналитическом центре Ruseed. В компании говорят, что после резкого снижения в мае и июне экспортная пошлина второй месяц подряд восстанавливается: май — 4650 руб./т; июнь — 1338 руб./т; июль — 3294 руб./т; август — 7748 руб./т. В то же время мировые цены на подсолнечное масло остаются стабильными и уже несколько месяцев сохраняются около $1,3 тыс./т, что поддерживает значение индикативной цены и обусловлено устойчивым спросом.



«За два месяца экспортная пошлина выросла почти в шесть раз — с 1,3 тыс. руб./т до 7,7 тыс. руб./т, индикативная цена при этом увеличилась менее чем на 1%. Теперь ключевым фактором для дальнейшей динамики пошлины становится уже не столько мировая цена на масло, сколько перспективы нового урожая подсолнечника в России», — говорится в обзоре Ruseed (есть у «Агроинвестора»).



Аналитики компании отмечают, что в ближайшие месяцы основное влияние на рынок будут оказывать темпы уборки и оценки валового сбора подсолнечника. При этом в 2026 году площадь сева подсолнечника в России впервые превысила 13 млн га, что позволяет рассчитывать на высокий урожай. Кроме того, отмечают в компании, опыт прошлого года показывает, что начало нового сезона не всегда приводит к снижению экспортных цен. Так, несмотря на поступление нового урожая, в августе и сентябре 2025 года котировки продолжили расти. Если мировой спрос сохранится на высоком уровне, то предпосылок для заметного снижения экспортной пошлины в начале осени пока немного.



Как ранее сообщали аналитики OleoScope, за январь-июнь экспорт растительных масел из России вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и составил 3,73 млн т. Основная часть отгрузок традиционно приходится на подсолнечное масло: плюс 6%, до 2,55 млн т. Крупнейшие импортеры — Индия (753 тыс. т) и Турция (563 тыс. т). «После сокращения экспортной пошлины на подсолнечное масло отгрузки на внешние рынки активизировались, и по итогам мая выросли на 35% к апрелю. Но высокие закупочные цены на семечку, “крепкий” рубль и учитывая то, что многие МЭЗы уходят на профилактические работы перед новым сезоном, дальнейшего роста объемов вывоза не прогнозируем. Но пока сохраняем прогноз общего экспорта подсолнечного масла на уровне 4,7 млн т по итогам сезона 2025/26», — отмечали в Масложировом союзе (цитата по «Поле.рф»).



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