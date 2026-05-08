Маржинальность производства подсолнечного масла постепенно восстанавливается

Если вывозная пошлина поднимется выше 8 тысяч рублей за тонну, то маржинальность останется отрицательной

Маржинальность производства подсолнечного масла в мае постепенно восстанавливается и выходит на положительный уровень после повышения базовых цен для расчета экспортной пошлины. Однако на итоговый результат будет влиять курс рубля: если вывозная пошлина поднимется выше 8 тыс. руб./т, то маржинальность останется отрицательной, подсчитали аналитики OleoScope.



По данным агентства, выручка с 1 т сырья за вычетом затрат на переработку (5,3 тыс. руб./т) составляет 39521 руб. Закупочная цена сырья, согласно данным OleoScope, в Южном федеральном округе зафиксирована на уровне 38197 руб./т без НДС. «Как итог, средняя доходность составляет всего 1324 руб. с тонны, что соответствует рентабельности в 3%», — говорится в обзоре. В апреле показатель был на уровне минус 7%, в марте — нулевым. С начала сезона (сентябрь 2025 года) маржинальность все месяцы была отрицательной, исключением стал январь, когда она составила 1%, следует из данных OleoScope.



Экспортная пошлина на масло в мае составляет 4650 руб./т против 16222 руб./т в апреле. Если бы базовую цену для ее расчета не увеличили с 82500 руб. до 90750 руб. за тонну, то в мае ставка составила бы 10425 руб./т и в этом случае маржинальность переработки была на уровне минус 3%.



Индикативная цена для расчета пошлины на июнь, по данным Московской товарной биржи, за тонну подсолнечного масла составляет почти $1292,3 или 97430,6 руб. при среднем за последние пять дней курсе доллара 75,4 руб. Согласно расчетам аналитиков OleoScope, предполагаемый размер экспортной пошлины в июне на подсолнечное масло при сохранении курса доллара, может составить 4676,4 руб. за тонну. В диапазоне курса доллара от 73 руб. до 78 руб. пошлина составит от 2512 руб. до 7035 руб. за тонну, где каждый рубль повышения или снижения курса доллара соответствует 905 руб. пошлины.



