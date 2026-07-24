Сейчас рынок характеризуется высочайшим уровнем неопределенности и рисков на основных аграрных рынках из-за конфликтов ztkt.ru

Основной ландшафт зернового рынка сейчас характеризуется несколькими факторами. Но главные из них — высочайший уровень неопределенности и рисков на основных аграрных рынках из-за конфликта в Иране и в Азово-Черноморском бассейне, а также Эль-Ниньо. Об этом в ходе конференции «Где маржа» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.



Снижение урожая в мире «компенсируется» высокими сборами зерновых и масличных в Причерноморском регионе, в том числе в России — в Европейской части страны. В то же время, по словам Рылько, ожидаются большие урожаи в основных странах-импортерах российского зерна (Турция и вся Северная Африка, в совокупности прирост на 11,5 млн т зерновых у топ-5 покупателей). Еще один фактор — возвращение «большого Юга» (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа) на экспортную площадку, в результате доля региона в поставках пшеницы на внешние рынки вырастет с рекордно низких 57% в сезоне-2025/26 до, оценочно, 72% в текущем сельхозгоду. «Когда огромный урожай на юге, интереса к тому, чтобы взять дополнительные объемы в Поволжье, Центре, на Урале или в Сибири уже меньше», — сказал Рылько. В то же время ИКАР отмечает проблемы с урожаем на Урале, в Сибири, Казахстане.



В ходе своего доклада Рылько также сообщил, что маржинальность основных зерновых пока по-прежнему «оставляет желать лучшего». «Кукуруза ведет себя капризно, хотя в 2025/26 сельхозгоду рентабельность в Центре вышла на весьма приличный уровень. Мы думаем, это было связано с возникновением экспортного спроса на Иран и Казахстан, что хорошо поддержало цены», — отметил Рылько. Рентабельность трех основных масличных культур — подсолнечника, сои и рапса — по-прежнему превышает показатели по зерновым, но соя в прошлом году показала падение, что в том числе негативно отразилось на ее посевных площадях в этом году.



Согласно актуальной оценке ИКАР, производство зерна в России в сезоне-2026/27 составит 139 млн т, в т. ч. оценка производства пшеницы — 90 млн т, ее экспортный потенциал пока оценивается в 44,6 млн, но он может достичь и 46 млн т. Также Рылько сообщил, что периоды роста цен на пшеницу в этом календарном году связаны с проблемами с судоходством в Ормузском проливе и Азово-Черноморском бассейне. Дальнейшую динамику прогнозировать сложно как раз из-за неопределенности этих факторов. Также, по словам Рылько, при обострении военных и политических конфликтов сразу возникает дисконт на российскую пшеницу относительно причерноморских конкурентов — румынской и болгарской пшеницы. Когда-то дисконт достигал $40/т, и сейчас он снова высокий — около $25/т. При этом в порту Клайпеда (Литва) тонна пшеницы стоит $275. «Это указывает на то, что есть и, наверное, будут открываться возможности в российских портах, которые расположены на Балтике», — считает эксперт.



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