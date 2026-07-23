Нижегородские власти ищут инвестора для строительства МЭЗа за 2,7 млрд рублей

Производство рапса в России динамично растет Pixabay

Корпорация развития Нижегородской области ищет инвестора для строительства МЭЗа для переработки рапса и элеватора на территории опережающего развития «Володарск». Планируемый объем инвестиций в проект составляет более 2,7 млрд руб. Предложение корпорации — проект с просчитанными параметрами и подобранными земельными участками, со стороны инвестора потребуется минимальная подготовительная работа. Также была проведена оценка ресурсной базы региона и потенциальных рынков сбыта готовой продукции. Планируется, что предприятие будет выпускать рапсовое масло и шрот, которые впоследствии будут поставляться производителям пищевой и перерабатывающей промышленности для производства снеков, полуфабрикатов, хлебопекарной продукции и комбикормов, сообщается на сайте корпорации.



При этом площадка для завода в Володарске обеспечена сетями электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения. «Финансовая модель проекта может быть существенно оптимизирована за счет действующих механизмов господдержки. Инвесторы, заинтересованные в реализации проекта, могут претендовать на привлечение финансирования на льготных условиях, снижение налоговой базы, а также на прямое возмещение части расходов», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Нижегородской области Артура Батурского. Инвесторы, планирующие реализовать проект, могут рассчитывать на поддержку специалистов корпорации от начальных консультаций до ввода предприятия в эксплуатацию.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что это предложение корпорации может заинтересовать инвесторов, поскольку производство рапса сейчас динамично растет — он замещает менее эффективные зерновые агрокультуры, маржинальность которых стремится к нулю. «Риски связаны с производством: озимый рапс, как и все озимые, подвержен определенным рискам. Второй момент — вопрос поставок, но здесь есть и плюсы: возможность отправлять продукцию контейнерами на Китай или через питерские порты (Усть-Луга, Высоцк), а шрот нужен для животноводства», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Накануне Ruseed сообщала, что посевные площади под масличными культурами в этом году достигли исторического максимума — 22 млн га без учета новых регионов и 23,2 млн га — с ними, что примерно на 4% выше прошлогоднего уровня. Основной прирост обеспечен подсолнечником и рапсом. По оценке руководителя аналитического центра компании Маргариты Свищевой, урожай основных масличных культур в 2026 году может достичь 39-40 млн т (34,4 млн т в 2025-м) без учета новых территорий, а с их учетом — более 41 млн т, что станет новым рекордом. Урожай рапса оценивается 7,4-7,8 млн т (5,5 млн т). В сообщении также говорится, что за шесть лет площадь под культурой выросла более чем в 2,5 раза (с 1,5 млн до 3,8 млн га) прежде всего благодаря экспортному спросу.



В 2024 году «Агроинвестор» писал, что агрохолдинг «Русское поле» намерен вложить 3,5 млрд руб. в строительство завода по переработке рапса в будущей особой экономической зоне (ОЭЗ) в Борском районе Нижегородской области. Компания планировала строить МЭЗ с привлечением заемных субсидированных средств по региональной программе господдержки. Тогда источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорил, что для Нижегородской области такое предприятие будет кстати, поскольку в регионе нет крупного переработчика, как, например, в Татарстане. Дополнительные мощности могут стать драйвером для увеличения посевов рапса в том числе в самой Нижегородской области.



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