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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспорт подсолнечного масла в августе может упасть на 40%

Основная причина — логистические ограничения

| Агроинвестор |

Основной импортер российского подсолнечного масла — Индия — уже ищет альтернативных поставщиков
Основной импортер российского подсолнечного масла — Индия — уже ищет альтернативных поставщиков

В июле экспорт подсолнечного масла из России может снизиться на 53,9% относительно июня и составить 180 тыс. т, что на 14,3% меньше, чем в июле прошлого года. В августе отгрузки могут составить 150 тыс. т — это на 40% меньше, чем в 2025-м. Такой прогноз дал «Коммерсанту» директор «» Андрей Сизов. Основная причина падения экспорта растительных масел — логистические ограничения. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал изданию, что поставки через порты Азовского моря практически не осуществляется, в Черное море владельцы судов также идут неохотно из-за существующих рисков. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) также отмечают значительное снижение пропускной способности региона. Ранее «» писал о приостановке судоходства в Азово-Донском бассейне.

Через порты Азовского и Черного морей обычно экспортируется более половины объема растительных масел, сказал «Коммерсанту» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько. Оставшиеся 40% через Балтийское и Каспийское моря поставляются в Иран, Белоруссию. Кроме того, отгрузки идут в страны Средней Азии и Китай. Перенастроить потоки с Азово-Черноморского бассейна на другие экспортные каналы будет сложно, считает Рылько. По словам Мальцева, сейчас экспортеры рассматривают в первую очередь порты Балтийского и Каспийского морей. По его словам, маршрут через Каспийское море и Иран позволяет переориентировать поставки на другие направления.

Индия — крупнейший импортер российского подсолнечного масла — вынуждена искать новых поставщиков растительных масел после перебоев с поставками из Причерноморья, сообщает Bloomberg. По данным трейдеров, на которое ссылается агентство, поставки подсолнечного масла из России и Украины задерживаются до 60 дней, а мировые цены продолжают расти. В ответ индийские компании наращивают закупки в Южной Америке и увеличивают использование пальмового и соевого масел.

Впрочем, транзит через Иран вряд ли обеспечит значительный объем экспорта: из-за необходимости тройной перевалки такая логистика будет слишком дорогой, отмечает Сизов. Дополнительным ограничением, по его мнению, станет небольшая емкость портов российского и иранского побережья Каспийского моря. Более логичным сценарием он считает переориентацию части поставок масел на контейнерную перевозку. Сейчас таким способом осуществляется около 10% экспорта российского масла, говорит он. Директор ЦЦИ Роман Соколов считает, что для поставок в Индию может также использоваться, например, Санкт-Петербургский нефтяной терминал, который уже провел несколько отгрузок подсолнечного масла.

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также ожидает значительного сокращения экспорта подсолнечного масла в июле и августе, что связано с логистическими проблемами на Юге страны, в первую очередь — в Ростове и на Черном море. «Перенаправить потоки на другие направления — Балтику или контейнерами — потребует времени для адаптации. Я уверен, что эта адаптация будет, но вопрос в том, сколько времени она займет и насколько перевозки подорожают», — прокомментировал Корбут «». По его словам, в любом случае текущая ситуация с падением экспорта приведет к тому, что закупочные цены на подсолнечник будут находиться под давлением, и основной вопрос сейчас — насколько новые логистические решения окажутся дороже ранее действующих.

При этом, по прогнозу , урожай масличных в этом году может достичь рекордных 35,7 млн т. В том числе сбор подсолнечника может составить 19,95 млн т против 17,2 млн т в прошлом году (оценка ), рапса — 6 млн т (5,33 млн т), сои — 8 млн т (9 млн т). «Хотя надо очень внимательно следить за условиями окончания вегетации и урожайностью, особенно на Урале и в Западной Сибири, которая может разочаровать», — сказал гендиректор Дмитрий Рылько (цитата по «Интерфаксу»). Прогнозы основаны, прежде всего, на увеличении посевных площадей под масличными с 21,1 млн га до 22,2 млн га.

Ранее «» сообщал, мировые цены на подсолнечное масло остаются на высоком уровне. Так, согласно мониторингу , на условиях FOB Черное море на 27 июля оно подорожало на 1,9% ($25), до $1345/т. При этом рост цен сдерживается скидками на подсолнечное масло из Аргентины. Впрочем, несмотря на текущий рост, дальнейшего увеличения объемов вывоза не прогнозируется в связи с сезонным и логистическим фактором. Ключевыми покупателями остаются Индия (753 тыс. т за первое полугодие 2026-го) и Турция (563 тыс. т), поставки в которые происходят как раз через Черноморские порты. Активный рост отгрузок в первом полугодии 2026-го наблюдается только на китайском направлении — поставки масел в КНР выросли на 27%, превысив $1 млрд, а экспорт шротов в Китай за тот же период увеличился на 91%, достигнув $225 млн.

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