Экспорт подсолнечного масла в августе может упасть на 40%

Основной импортер российского подсолнечного масла — Индия — уже ищет альтернативных поставщиков М. Стулов / Ведомости

В июле экспорт подсолнечного масла из России может снизиться на 53,9% относительно июня и составить 180 тыс. т, что на 14,3% меньше, чем в июле прошлого года. В августе отгрузки могут составить 150 тыс. т — это на 40% меньше, чем в 2025-м. Такой прогноз дал «Коммерсанту» директор «СовЭкона» Андрей Сизов. Основная причина падения экспорта растительных масел — логистические ограничения. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал изданию, что поставки через порты Азовского моря практически не осуществляется, в Черное море владельцы судов также идут неохотно из-за существующих рисков. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) также отмечают значительное снижение пропускной способности региона. Ранее «Агроинвестор» писал о приостановке судоходства в Азово-Донском бассейне.



Через порты Азовского и Черного морей обычно экспортируется более половины объема растительных масел, сказал «Коммерсанту» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Оставшиеся 40% через Балтийское и Каспийское моря поставляются в Иран, Белоруссию. Кроме того, отгрузки идут в страны Средней Азии и Китай. Перенастроить потоки с Азово-Черноморского бассейна на другие экспортные каналы будет сложно, считает Рылько. По словам Мальцева, сейчас экспортеры рассматривают в первую очередь порты Балтийского и Каспийского морей. По его словам, маршрут через Каспийское море и Иран позволяет переориентировать поставки на другие направления.



Индия — крупнейший импортер российского подсолнечного масла — вынуждена искать новых поставщиков растительных масел после перебоев с поставками из Причерноморья, сообщает Bloomberg. По данным трейдеров, на которое ссылается агентство, поставки подсолнечного масла из России и Украины задерживаются до 60 дней, а мировые цены продолжают расти. В ответ индийские компании наращивают закупки в Южной Америке и увеличивают использование пальмового и соевого масел.



Впрочем, транзит через Иран вряд ли обеспечит значительный объем экспорта: из-за необходимости тройной перевалки такая логистика будет слишком дорогой, отмечает Сизов. Дополнительным ограничением, по его мнению, станет небольшая емкость портов российского и иранского побережья Каспийского моря. Более логичным сценарием он считает переориентацию части поставок масел на контейнерную перевозку. Сейчас таким способом осуществляется около 10% экспорта российского масла, говорит он. Директор ЦЦИ Роман Соколов считает, что для поставок в Индию может также использоваться, например, Санкт-Петербургский нефтяной терминал, который уже провел несколько отгрузок подсолнечного масла.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также ожидает значительного сокращения экспорта подсолнечного масла в июле и августе, что связано с логистическими проблемами на Юге страны, в первую очередь — в Ростове и на Черном море. «Перенаправить потоки на другие направления — Балтику или контейнерами — потребует времени для адаптации. Я уверен, что эта адаптация будет, но вопрос в том, сколько времени она займет и насколько перевозки подорожают», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его словам, в любом случае текущая ситуация с падением экспорта приведет к тому, что закупочные цены на подсолнечник будут находиться под давлением, и основной вопрос сейчас — насколько новые логистические решения окажутся дороже ранее действующих.



При этом, по прогнозу ИКАР, урожай масличных в этом году может достичь рекордных 35,7 млн т. В том числе сбор подсолнечника может составить 19,95 млн т против 17,2 млн т в прошлом году (оценка ИКАР), рапса — 6 млн т (5,33 млн т), сои — 8 млн т (9 млн т). «Хотя надо очень внимательно следить за условиями окончания вегетации и урожайностью, особенно на Урале и в Западной Сибири, которая может разочаровать», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько (цитата по «Интерфаксу»). Прогнозы основаны, прежде всего, на увеличении посевных площадей под масличными с 21,1 млн га до 22,2 млн га.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, мировые цены на подсолнечное масло остаются на высоком уровне. Так, согласно мониторингу OleoScope, на условиях FOB Черное море на 27 июля оно подорожало на 1,9% ($25), до $1345/т. При этом рост цен сдерживается скидками на подсолнечное масло из Аргентины. Впрочем, несмотря на текущий рост, дальнейшего увеличения объемов вывоза не прогнозируется в связи с сезонным и логистическим фактором. Ключевыми покупателями остаются Индия (753 тыс. т за первое полугодие 2026-го) и Турция (563 тыс. т), поставки в которые происходят как раз через Черноморские порты. Активный рост отгрузок в первом полугодии 2026-го наблюдается только на китайском направлении — поставки масел в КНР выросли на 27%, превысив $1 млрд, а экспорт шротов в Китай за тот же период увеличился на 91%, достигнув $225 млн.



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