В России началась уборка подсолнечника

Высокий валовой сбор подсолнечника будет обеспечен за счет расширения площадей А. Грабарчук — создано нейросетью

В России началась уборочная кампания подсолнечника, сообщил аналитический центр Ruseed. Всего по стране обмолочено около 3,8 тыс. га, из них примерно 3 тыс. га приходится на Южный федеральный округ. Урожайность пока держится примерно на уровне прошлого года. В ближайшие недели к уборке подключатся регионы Центрального, Поволжского и Сибирского федеральных округов.



Во второй половине августа опрошенные «Агроинвестором» эксперты отмечали, что в России ожидается рекордный урожай подсолнечника. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко прогнозирует, что аграрии соберут 20,5 — 20,7 млн т. «Это рекорд, а по сравнению с прошлогодним показателем в 17,5 млн т показатель и вовсе выглядит впечатляющим — прибавка составит почти 3 млн т», — подчеркивает он. Кроме того, в новых регионах дополнительно ожидается урожай в 1,5 млн т подсолнечника, если не больше. Это дополнительный большой «навес» к валовому сбору. В Масложировом союзе ожидают, что подсолнечника в этом году будет собрано 20,1 млн т. В OleoScope урожай прогнозируют на уровне 19,9 млн т.



В первую очередь, высокий валовой сбор подсолнечника будет обеспечен за счет расширения площадей: под урожай 2026-го они расширились почти до 12,16 млн га против 11 млн га годом ранее (без учета новых регионов), сообщал Росстат. По оценке Ruseed, в этом году подсолнечник занял 13,3 млн га с учетом новых регионов. Существеннее всего, по данным Ruseed, из топ-10 производителей подсолнечника нарастил площади под ним Башкортостан (+25%), Оренбургская (+16%), Самарская (+10%) и Волгоградская (+9%) области, а также Алтайский край (+8%). А вот Краснодарский край стал единственным из топ-10 регионов-производителей, где площадь под подсолнечником сократилась — на 6%.



На ближайшие две недели на юге России ожидаются осадки ниже нормы, говорится в сообщении Ruseed. Основная часть дождей придется на конец августа, после чего установится преимущественно сухая погода. Для полевых работ это скорее благоприятный сценарий: без новых затяжных дождей погодное окно позволит быстро наращивать темпы обмолота. В то же время, для поздних посевов важно, чтобы дефицит влаги не усиливался, так как он может ограничивать финальный налив семян.



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