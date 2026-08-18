Китай станет основным импортером российских растительных масел в этом сезоне

Стоимость отгрузок российской масложировой продукции в КНР в этом году может составить $4 млрд А. Грабарчук — создано нейросетью

Основным импортером российских растительных масел по итогам сезона-2025/26 станет Китай с объемом отгрузок около 1,85 млн т (1,67 млн т в сезоне-2024/25). В прошлом сельхозгоду лидерство было у Индии. На данный момент на рынок КНР поставлено 0,3 млн т подсолнечного масла (плюс 8% к аналогичному периоду прошлого года), 0,07 млн т соевого (минус 35%), почти 1,4 млн т рапсового (плюс 16%) и 0,03 млн т льняного (плюс 724%). Отгрузки двух последних видов масел из России в КНР текущем сельхозгоду будут рекордными, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».



Российские компании сохранят высокий интерес к поставкам растительных масел в Китай и в новом сезоне. «Это будет связано как с ожиданиями относительно получения высокого урожая основных масличных культур 2026/27 (свыше 36 млн т), предназначенных для переработки, так и с наличием различных вариантов логистических маршрутов для доставки наливной продукции в данном направлении», — отмечают аналитики «Агроэкспорта».



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, перспективы наращивания отгрузок растительных масел из России в Китай в новом сезоне пока неплохие. «Главное — чтобы наша экспортная инфраструктура все выдержала», — добавляет эксперт. По его словам, все виды растительных масел имеют хороший потенциал для роста отгрузок на китайский рынок. Традиционно Россия поставляет в Китай подсолнечное, соевое, а также рапсовое масла. При этом в сезоне-2026/27, по ожиданиям эксперта, отгрузки льняного масла могут увеличиться благодаря запуску в России новых перерабатывающих мощностей для этой культуры.



Согласно оценке экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» на основе данных китайской статистики, в первом полугодии Россия поставила в КНР масличных и продуктов их переработки на $2,2 млрд, что на 52,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В сообщении также говорится, что Россия остается одним из ключевых поставщиков этой продукции на китайский рынок. Эксперты «АБ-Центра» считают, что при сохранении текущей динамики по итогам 2026 года стоимость поставок с высокой вероятностью может приблизиться к рекордному уровню 2023 года — $4 млрд.



Основной товарной позицией поставок в Китай за отчетный период, согласно оценке компании, стало рапсовое масло — 44,9% (в стоимостном выражении). Далее идут лен — 14,1%, соевые бобы — 13,2%, подсолнечное масло — 10,9%, рапсовый жмых и шрот — 7,2%, подсолнечный жмых и шрот — 5,8%, соевое масло — 1,9%, соевый жмых и шрот — 0,7%, подсолнечник — 0,5%, рапс — 0,5%, льняное масло — 0,3%. Таким образом, на три основные позиции — рапсовое масло, маслосемена льна и соевые бобы — пришлось 72,2% стоимости.



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