Экспортные цены на подсолнечное масло растут

Подсолнечник старого урожая почти закончился Т. Кулистикова — создано нейросетью

Согласно мониторингу портала OilWorld на 3 августа, стоимость предложений на поставку подсолнечного масла в августе (FOB Черноморские порты) выросла на $5 относительно 31 июля и составила $1,34 тыс./т. При этом стоимость предложений на поставку в феврале 2027-го составила $1,335 тыс./т, что является максимальным показателем за последние три года. Цена с поставкой в январе составляет $1,325 тыс./т.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщил «Агроинвестору», что в минувшую пятницу тонна подсолнечного масла (FOB Новороссийск) стоила $1,375 тыс., прибавив за неделю $25/т. «Я несколько удивлен этой динамике», — сказал эксперт, добавив, что давать прогноз дальнейшего движения цен сейчас сложно. Он также отмечает, что сейчас фиксируется еще одна нетипичная картина, связанная с резким обвалом котировок соевого масла. Так, на бирже в Чикаго оно подешевело за неделю на $160/т, до $1,48 тыс./т. «Это необычное явление, хотя и есть, конечно, снижение цен на нефть и улучшение погодных условий», — говорит эксперт.



Также Петриченко рассказал «Агроинвестору», что в июне экспорт подсолнечного масла составил более 420 тыс. т — это высокий результат, но в июле, оценочно, он был на уровне 180-200 тыс. т, а в августе составит 100-150 тыс. т, и это оптимистичный сценарий. Эксперт также сомневается в реалистичности оценок урожая подсолнечника в более чем 17 млн т в прошлом году из-за отсутствия значительного роста производства масла и ожидаемого снижения его выпуска в июле-августе из-за отсутствия сырья. «Подсолнечник еще есть в Поволжье, частично — в Сибири, в других регионах его по сути нет», — говорит Петриченко.



Согласно мониторингу компании «ПроЗерно», тонна подсолнечника старого урожая в Поволжье стоит 45-47 тыс. руб./т (с НДС). По словам эксперта, цены на «семечку» старого урожая будут держаться на текущих уровнях, а МЭЗы в условиях дефицита сырья уже переключились на рапс и ожидают подсолнечник нового урожая, который активно начнут собирать на Юге во второй половине августа. Цены нового урожая, по словам Петриченко, снизятся относительно текущих показателей.



Ранее «Агроиневстор» писал, что в августе отгрузки подсолнечного масла могут составить 150 тыс. т — это на 40% меньше, чем в 2025-м. Такой прогноз озвучил директор «СовЭкона» Андрей Сизов, писал «Коммерсантъ». Основная причина падения экспорта растительных масел — логистические ограничения. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал изданию, что поставки через порты Азовского моря практически не осуществляются, в Черное море владельцы судов также идут неохотно из-за существующих рисков. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) также отмечают значительное снижение пропускной способности региона.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут ранее говорил, что также ожидает значительного сокращения экспорта подсолнечного масла в июле и августе, что связано с логистическими проблемами на Юге страны, в первую очередь — в Ростове и на Черном море. «Перенаправить потоки на другие направления — Балтику или контейнерами — потребует времени для адаптации. Я уверен, что эта адаптация будет, но вопрос в том, сколько времени она займет и насколько перевозки подорожают», — комментировал Корбут «Агроинвестору». По его словам, в любом случае текущая ситуация с падением экспорта приведет к тому, что закупочные цены на подсолнечник будут находиться под давлением, и основной вопрос сейчас — насколько новые логистические решения окажутся дороже ранее действующих.



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