В России замедлилось увеличение доли отечественных семян

В 2025 году доля отечественных семян в АПК составила 69,3% Pixabay

Рост доли семян отечественной селекции притормозился, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе форума селекционеров и семеноводов «Русское поле». «Какие сейчас мысли по поводу доли семян? Мы немного затормозились, это прям видно (в создании новых сортов и гибридов) <...>. Сейчас выходим на такое плато, где дальше тяжеловато будет двигаться с точки зрения эффективности наших семян», — сказала министр (цитата по «Финмаркету»). По данным Минсельхоза, в 2025 году доля отечественных семян в АПК составила 69,3%, в 2024-м — 67,6%, в 2023-м — 62,5%.



Активизировать создание новых сортов и гибридов, по мнению Лут, позволит кооперация между всеми участниками цепочки — от селекционеров и семеноводов до сельхозпроизводителей. «Наша главная задача — прийти к результату и сделать это максимально быстро. Для этого нам нужна кооперация с большим количеством участников», — отметила министр (цитата по сайту Минсельхоза). По словам Лут, которые передает «Финмаркет», кооперироваться должны разные направления — это ускорит селекционную работу.



«Меня часто критикуют за то, что я говорю, что нам надо выходить (на новые сорта и гибриды) за два-три года. Многие скептики говорят, что семь-десять лет — нормально, всегда так было. Но если мы так будем жить, то мы отстанем от всех. И никаких наших семян у нас не будет. Скорость — это очень важно в современном мире и в современном сельском хозяйстве. Чем шире мы возьмем нашу географию, одновременно испытывая и проводя эксперименты с каждой нашей разработкой, тем быстрее мы придем, с одной стороны — к универсальности, с другой — к адресности», — уверена министр. Она также подчеркнула, что эта кооперация должна проходить на взаимовыгодных условиях.



В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, доля отечественных семян в АПК к 2030 году должна достичь 75%. По словам Лут, российские селекционеры провели хорошую работу по подсолнечнику, рапсу, кукурузе. Так, за прошлый год доля семян подсолнечника отечественной селекции составила 58,8%, в 2022-м она была на уровне 23%, рапса — 67,8% и 30,6% соответственно. Сейчас в России проводится работа по проблемным культурам для импортозамещения. Речь идет о яровой пшенице, доля семян отечественной селекции которой в прошлом году составила 65,2%. С 2022-го произошло снижение на 9,1%, пишет «Татар информ».



Лут также добавила, что по семенам картофеля за последние четыре года был прорыв: в прошлом году доля отечественной селекции составила 12,3%, в 2022-м было 6,7%. «Сахарная свекла — это вторая проблемная культура, по семенам которой у нас вообще фактически не было развития. За последние четыре года скачок очень серьезный», — отметила министр. По ее словам, в прошлом году доля семян отечественной селекции составила 24%. «Учитывая, что в прошлом году мы неплохо поработали с семенами сахарной свеклы, в этом году рассмотрим возможность не делать квоту на семена сахарной свеклы из недружественных стран», — сообщила министр. Она уточнила, что внутреннее производство семян сахарной свеклы уже позволяет закрывать собственные потребности.



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